Assicurazioni | istruttoria Antitrust su Generali | Zurich e Allianz | “Sospette clausole

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’nei confronti delle compagnie assicurativeItalia,Insurance Company e. L’intende accertare la vessatorietà di alcunecontenute nelle polizze infortuni e malattia. In contemporanea anche l’Ivass, istituto di vigilanza sul settore, è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato ricordando la necessità di verificare la presenza di talinelle polizze e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni. Lecontestate non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti ...