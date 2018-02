Ashton Kutcher e Mila Kunis pizzicati dalla Kiss Cam e il bacio è adorabile

news.mtv

(Di mercoledì 28 febbraio 2018)hanno scaldato l’atmosfera a una partita di hockey! I due attori stavano seguendo la partita dei Los Angeles Kings quando sono statiCam, ovvero una telecamera che inquadra due persone tra il pubblico per farle baciare, e hanno regalato un momento dolcissimo.all’inizio è stupita di vedersi sullo schermo con il marito, poischerza leccandosi le labbra, prima di indugiare in un. L’attrice lo spinge via ridendo di gioia: non sono adorabili?si sono sposati nel 2015 e hanno avuto due figli. Lo scorso anno, avevano calcato il tappeto rosso insieme per la prima volta in ben 17 anni. ph: getty imagesCam e ilNews Mtv Italia.