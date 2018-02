Ancora cancellazione di treni 38 stop sulla linea alta velocità Le scuse

affaritaliani

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Continuano i disagi per il maltemporete ferroviaria italiana. Sono 38 iadcancellati datalia per oggi in seguito al piano di emergenza predisposto dal gruppo delle Ferrovie dello Stato. Stando a quanto riferito dal sito ufficiale, gran parte dei convogli soppressi sarebbero dovuti partire da Milano Centrale, Napoli e Roma Termini. Per la giornata di oggitalia garantisce l'80% deiad, mentre l'offerta del trasporto ferroviario regionale nel Lazio passa dal 50% al 70%. Segui su affaritaliani.it