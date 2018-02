“Amore…” Isola | la regia inquadra Stefano De Martino e tutti se ne accorgono La scelta

caffeinamagazine

: #isola credo all'amore tra Paola e Francesco come sto credendo a tutte le promesse elettorali - vladiluxuria : #isola credo all'amore tra Paola e Francesco come sto credendo a tutte le promesse elettorali - MarioManca : Tutta la prima ora a dire che non sono dalla parte di Monte e poi arrivano tre quarti d'ora di messaggi, rvm e inte… - IsolaDeiFamosi : Sembrava potesse nascere l'amore tra @filnardi e @biancaatzei sull'#Isola, e invece... ?? -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) La sesta puntata de L’dei Famosi è andata in onda martedì 27 febbraio. Giucas Casella ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute (lo ha svelato in anteprima Mara Venier ma non avrebbe dovuto perché ha rovinato la “sorpresa” al pubblico) e Paola Di Benedetto è stata eliminata dal gioco. Ovviamente non poteva mancare un riferimento al canna-gate. Per mettere una pietra sopra, è intervenuto anche il capo-progetto del reality Andrea Marchi che ha detto: “Sono qui soprattutto per i miei gli, che hanno sentito citare il mio nome a vanvera. I naufraghi sono arrivati in Honduras il 18 gennaio e hanno raggiunto l’albergo. Io li ho raggiunti in serata e ho fatto con loro una prima riunione. Dentro la casa c’era una telecamera in ogni stanza da letto, due telecamere diurne con operatori e una notturna. Quando ho fatto la prima riunione ho parlato con Nino, fumatore accanito di ...