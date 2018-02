Ammari torna a disposizione | Gilardino e Palladino quasi

Trapani : torna libero ex deputato GiAmmarinaro : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - torna in libertà Giuseppe Giammarinaro, l'ex deputato Dc arrestato due giorni fa dai Carabinieri di Salemi (Trapani) per inosservanza degli obblighi della sorveglianza soeciale. L'ex politico era stato trovato in compagnia di un pregiudicato e per questo finito in mane

Trapani : torna libero ex deputato GiAmmarinaro : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – torna in libertà Giuseppe Giammarinaro, l’ex deputato Dc arrestato due giorni fa dai Carabinieri di Salemi (Trapani) per inosservanza degli obblighi della sorveglianza soeciale. L’ex politico era stato trovato in compagnia di un pregiudicato e per questo finito in manette. L’Autorità Giudiziaria, giudicando legittimo l’operato degli uomini dell’Arma, ha convalidato ...