Ambra Battilana e il caso Weinstein Molestie sessuali? Se non avessi registrato

Molestie - l’intervista di Asia Argento ad Ambra Battilana : “Ho registrato Weinstein - solo così (2 anni e mezzo dopo) siamo state credute” – L’audio dell’incontro con il produttore : Nel marzo 2015 una modella italiana denuncia Harvey Weinstein per Molestie . Gli agenti della polizia di New York le chiedono di indossare un microfono nascosto e di tornare da lui. Sarà proprio quella registrazione, due anni e mezzo dopo, la prova-chiave che renderà credibili le denunce di decine di altre donne. Quella modella si chiama Ambra Battilana ed è la stessa che, assieme all’amica Chiara Danese, ha testimoniato contro Silvio Berlusconi ...

Ambra Battilana intervistata da Asia Argento sul caso Weinstein : "Se non avessi registrato - non mi avrebbe creduto nessuno" : Ambra Battilana , la modella italiana che grazie a una sua registrazione con un microfono nascosto ha incastrato il produttore cinematografico Harvey Weinstein , si racconta al Fatto Quotidiano. A intervistarla è Asia Argento , anche lei vittima delle molestie sessuali di Weinstein .Con la registrazione del mio incontro con Weinstein mi sono sentita utile, ho provato una sensazione di felicità che da tanto non sentivo, nel pensare che ...

Ambra Battilana - da Berlusconi e Weinstein al ritorno alle sfilate. Rocco Barocco : "L'hanno presa di mira" : Da Berlusconi a Weinstein passando per le sfilate. Poche settimane fa era in un'aula di tribunale a Milano per testimoniare al processo Ruby Ter, oggi Ambra Battilana è tornata in...