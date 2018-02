Allerta neve | catene a bordo sulle statali e in tangenziale

Allerta neve a Venezia : obbligo di catene su Romea - Triestina e Piovese : In seguito alla comunicazione dell’Arpav, che oggi alle 12.30 ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per nevicate in pianura, il Comitato operativo per la viabilità si è riunito in Prefettura. Presenti i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Venezia, Anas S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Concessioni autostradali Venete e Autovie Venete. L’obiettivo era valutare gli interventi per contrastare i problemi ...

Stop ai treni per l'Allerta neve : piano emergenza "grave" al Centro-Nord : Alla luce dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile che prevede neve e ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto...

Allerta meteo e neve - stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città : Le previsioni meteo: importanti nevicate su tutto il Centro Nord. Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave. Circolazione dell'80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli ...

Allerta meteo Lazio : stato di pre allarme per neve da stasera per 12 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, mercoledì 28 febbraio e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio ‘deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo’. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino ...

Neve - ancora Allerta rossa-arancione Niente scuola giovedì| : Dopo una mattinata di nevicate, che è durata, almeno a Genova poche ore, la situazione meteorologica domani dovrebbe peggiorare. A Sanremo divieto per le moto dalle 20 alle 12 di giovedì |

Maltempo - Allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.

Castellammare - Atteso freddo e neve nella notte : Allerta meteo prolungata fino a domani : Castellammare - domani scuole chiuse? E' una fake news! E' falsa l'ordinanza che gira sui social Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Terme di Stabia, il centrodestra: «Rischio speculatori: ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e Allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

Maltempo - Allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

Allerta meteo Piemonte : torna la neve - codice giallo nel Cuneese : torna la neve in Piemonte, dalla serata, e in molte aree della regione ci sarà ancora freddo anomalo, molti gradi sotto le medie di fine febbraio, ma non è prevista alcuna situazione critica. D’altronde, in una regione alpina, le nevicate abbondanti a fine febbraio-inizio marzo sono fenomeni piuttosto ricorrenti. L’Allerta ‘gialla‘ (“criticità ordinaria“) riguarda solo le vallate cuneesi e la pianura tra le ...

Liguria - Allerta neve arancione-rossa : scuole chiuse a Genova/ Ultime notizie Arpal : Buran gela i raccolti : allerta neve arancione, Genova: scuole chiuse, Ultime notizie: attese forti precipitazioni su tutta la Liguria. Istituti scolastici liguri verso la chiusura vista la neve in arrivo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:36:00 GMT)