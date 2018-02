Allerta meteo della Protezione Civile | al Nord forti nevicate fino a 40 cm | incubo

Allerta meteo e neve - stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città : Le previsioni meteo: importanti nevicate su tutto il Centro Nord. Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave. Circolazione dell'80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli ...

Allerta meteo Lazio : stato di pre allarme per neve da stasera per 12 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, mercoledì 28 febbraio e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio ‘deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo’. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino ...

Castellammare - Atteso freddo e neve nella notte : Allerta meteo prolungata fino a domani : Castellammare - domani scuole chiuse? E' una fake news! E' falsa l'ordinanza che gira sui social Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Terme di Stabia, il centrodestra: «Rischio speculatori: ...

Allerta meteo Campania : scuole chiuse a Napoli domani 1° Marzo : chiuse anche domani 1 Marzo a Napoli tutte le scuole pubbliche e private. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris in seguito ad un nuova comunicazione di Allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale e che annuncia un’anomalia termica negativa. Le previsioni dalle 20 di oggi fino alle 10 di domani indicano “precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura”. L'articolo ...

Allerta meteo Piemonte : torna la neve - codice giallo nel Cuneese : torna la neve in Piemonte, dalla serata, e in molte aree della regione ci sarà ancora freddo anomalo, molti gradi sotto le medie di fine febbraio, ma non è prevista alcuna situazione critica. D’altronde, in una regione alpina, le nevicate abbondanti a fine febbraio-inizio marzo sono fenomeni piuttosto ricorrenti. L’Allerta ‘gialla‘ (“criticità ordinaria“) riguarda solo le vallate cuneesi e la pianura tra le ...

Nuova Allerta meteo - Viabilità Italia : “Valutare attentamente se partire” : “Il rapido evolversi delle condizioni meteorologiche impone un’attenta valutazione della necessita’ di mettersi in viaggio”. E’ l’invito che Viabilità Italia – il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia stradale e a cui spetta la gestione della Viabilità in caso di criticità – rivolge agli automobilisti in vista della Nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, ribadendo a tutti ...

Allerta meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Marzo : forte maltempo in tutt’Italia - i DETTAGLI : Allerta Meteo – L’aria fredda di origine artica presente sull’Italia, nella giornata di domani lascerà il posto a correnti occidentali più miti e umide. Il cambiamento di circolazione sarà repentino al meridione, graduale al centro e decisamente più lento al settentrione, dove un cuscinetto di aria fredda resisterà nei bassi strati. Si prevedono, pertanto, ancora nevicate a livello di pianura sulle regioni centrali solo durante la prossima ...

Campidoglio - al termine Allerta meteo monitoraggio strade : Maltempo: Campidoglio, al termine allerta meteo monitoraggio complessivo su condizioni strade. Per il pronto intervento sulle buche già al lavoro 31 squadre del Simu e... L'articolo Campidoglio, al termine allerta meteo monitoraggio strade su Roma Daily News.

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica il bollettino regionale. I forti venti da N-NE dei giorni scorsi hanno fortemente rimaneggiato il manto nevoso creando nuovi accumuli in tutte le esposizioni, ma in particolare in quelle che vanno da sud-est a nord-ovest, passando per il sud. Le temperature si mantengono ancora ampiamente sotto lo zero e ciò favorisce la formazione di strati ...

Allerta meteo Toscana : scuole chiuse nei Comuni del Valdarno e della Valdisieve per domani 1° Marzo : scuole chiuse domani, giovedì 1 Marzo, nei 6 Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo). La decisione è stata presa a seguito dell’Allerta meteo codice arancione per rischio neve emessa dalla Regione Toscana dalle 24 di domani, giovedì 1 Marzo, fino alle 23.59 della stessa giornata. Ad aggiungersi alla neve, anche codice giallo per vento e ghiaccio a partire già da oggi. A ...

Allerta meteo Veneto : niente scuole chiuse domani 1° Marzo a Verona - pronte le squadre di protezione civile : domani, giovedì 1° Marzo, le scuole nel comune di Verona non saranno chiuse, in quanto le previsioni Meteo indicano nevischio nella mattinata, seguito da deboli nevicate nel pomeriggio: lo si è deciso in Prefettura nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza sull’emergenza freddo. Maggiori criticità potrebbero verificarsi per l’immediata formazione di ghiaccio dovuta alle basse temperature. Anche le squadre della ...

Allerta meteo Riccione : scuole chiuse domani 1° Marzo : Dopo le chiusure degli ultimi due giorni “vista la nuova Allerta meteo prevista per le prossime ore anche nella giornata di domani, giovedì primo Marzo, le scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Riccione rimarranno chiuse”. E’ quanto si legge in una nota dell’amministrazione comunale della città romagnola. L'articolo Allerta meteo Riccione: scuole chiuse domani 1° Marzo sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta meteo Toscana : attesa nevicata nella notte a Livorno e Carrara - domani 1° Marzo scuole chiuse : In previsione della nevicata che dovrebbe interessare tutta la Toscana centro-settentrionale dalla notte di oggi, la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta Meteo “arancione”. A Livorno non sono previsti accumuli di neve eccezionali, ma a scopo precauzionale, e per ridurre i disagi alla cittadinanza e i rischi legati alla circolazione sia a piedi che in auto nelle ore in cui saranno più tangibili gli effetti della ...

