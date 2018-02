Allerta Meteo Burian | Mercoledì 28 Febbraio scuole chiuse a Napoli | Bari | Cuneo | Rimini

Allerta Meteo Burian - ultima notte nel freezer per l’Italia : Mercoledì arriva lo scirocco - Giovedì 1° Marzo da incubo per il terribile mix NEVE-GELICIDIO : Allerta Meteo – L’Italia è ancora nel freezer del gelido Burian siberiano, arrivato Domenica nel nostro Paese e intensificatosi nei primi due giorni della settimana. Il Paese si appresta a vivere l’ultima notte di gelo così intenso, con temperature minime glaciali all’alba di Mercoledì 28 Febbraio, ultimo giorno del mese più corto dell’anno. A Trieste e Cuneo abbiamo già -5°C, ma attenzione all’effetto albedo ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - dichiarato lo stato di attenzione : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio, sulla base delle previsioni Meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per neve, da riconfigurare, a livello locale, in pre allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate, dalla mezzanotte di domani alle 14 di venerdì 2 marzo 2018. In considerazione della prevista ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per ghiaccio e da domani anche per neve : La Toscana è interessata da un flusso di correnti fredde da est: domani è atteso un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. La Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice giallo per ghiaccio e neve alla giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, in particolare sui settori appenninici e sulle zone centro meridionali della regione. Nella giornata di oggi ...

Allerta Meteo Basilicata : oggi e domani 28 febbraio scuole chiuse a Matera : Il Sindaco di Matera ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani 28 febbraio a causa dell’abbassamento delle temperature che potrebbero determinare criticità alla circolazione veicolare e pedonale per la presenza di ghiaccio. L'articolo Allerta Meteo Basilicata: oggi e domani 28 febbraio scuole chiuse a Matera sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani 28 febbraio scuole chiuse a Riccione e Misano Adriatico : A causa della perturbazione in atto e delle previsioni per le prossime ore i Comuni di Riccione e Misano Adriatico hanno prorogato l’ordinanza di chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nei territori comunale anche per la giornata di domani mercoledì 28 febbraio. L'articolo Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani 28 febbraio scuole chiuse a Riccione e Misano Adriatico sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : scuole chiuse in diversi Comuni oggi e domani : In considerazione delle condizioni Meteo le scuole oggi sono chiuse ad Acerra, Pomigliano d’Arco e Pollena Trocchia, nel napoletano, dove i sindaci hanno firmato la relativa ordinanza. I sindaci di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana avevano disposto la chiusura anche ieri e gli studenti resteranno a casa anche domani. A Pollena Trocchia il sindaco Francesco Pinto, che ieri aveva lasciato aperti gli istituti attivando anche il centro ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve - ecco il bollettino e le previsioni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal secondo le seguenti modalità: GIALLA SU ZONE A e B (costa e interno)dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO GIALLA SU ZONA D dalle 8.00 alle 23.59 di DOMANI, MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO LA SITUAZIONE: quella trascorsa è stata una notte gelida in Liguria. A testimoniarlo il fatto che nessuna stazione della rete Omirl in tempo reale ha ...

Allerta Meteo Campania : a Benevento scuole chiuse fino a sabato : Le scuole di ogni ordine e grado di Benevento resteranno chiuse fino a sabato prossimo: lo ha reso noto il sindaco Clemente Mastella al termine della riunione del Centro operativo comunale. “Ci sono molte difficolta’. I Meteorologi dicevano che non avrebbe nevicato e invece siamo nuovamente coperti dalla neve. Ma a preoccuparmi ora sono il ghiaccio e le previsioni di un ulteriore peggioramento previsto per giovedi’. Poi ...

Allerta Meteo Basilicata : a Potenza scuole chiuse anche domani 28 febbraio : Il sindaco di Potenza “ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo, compresi gli asili nido” anche per la giornata di domani, mercoledi’ 28 febbraio, “a causa delle avverse condizioni Meteo“. “E’ fatto divieto ai mezzi di trasporto pubblico extraurbano di circolare nel centro abitato con riferimento a via Mazzini, corso Umberto, viale Marconi, via Vaccaro (dalla rotatoria in direzione del centro ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Napoli - Potenza e in molti altri Comuni anche Mercoledì 28 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali: il Burian sta imperversando in’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari, nevica anche al Centro/Sud. Le scuole in alcuni Comuni saranno chiuse anche domani Mercoledì 28 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le ...

Allerta Meteo Burian - altre 24 ore glaciali sull’Italia : GELO e NEVE da record da Ancona a Napoli - è una giornata storica : 1/15 ...

Allerta Meteo Burian - altre 24 ore glaciali sull’Italia : GELO e NEVE da record da Ancona a Napoli - è una giornata storica : 1/15 ...

Allerta Meteo e Neve : scuole chiuse a Napoli anche domani 28 febbraio : Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per oggi ed anche per domani 28 febbraio: l’ordinanza è stata firmata in considerazione della “comunicazione della Protezione civile con cui sono confermate le condizioni Meteo particolarmente avverse“. L'articolo Allerta Meteo e Neve: scuole chiuse a Napoli anche domani 28 febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo della Protezione Civile : temperature gelide e neve anche a bassa quota al Sud : Quella di oggi sarà un’altra giornata caratterizzata da temperature rigide e precipitazioni nevose fino a bassa quota che insisteranno anche sul meridione. L’aria fredda di origine artica che ha raggiunto l’Italia in questi giorni, infatti, continuerà a determinare condizioni di maltempo di stampo prettamente invernale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...