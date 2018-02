Alfa Romeo a Ginevra - Le NRing Edition di Stelvio e Giulia Quadrifoglio e le altre novità

quattroruote

: A #Milano, grazie all'equipaggio dell'Alfa Romeo Giulia 'QV', è stato assicurato il trasporto in emergenza di due r… - _Carabinieri_ : A #Milano, grazie all'equipaggio dell'Alfa Romeo Giulia 'QV', è stato assicurato il trasporto in emergenza di due r… - SkySportF1HD : Il pilota della @SauberF1Team si racconta ?????? #SkyMotori - sole24ore : Svelata la nuova Alfa Romeo-Sauber C37 2018. Il Biscione torna in Formula 1 -

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) L'presenta quattro serie speciali che debutteranno al Salone die che sottolineano ulteriormente l'anima sportiva del marchio. Si tratta dellaQuadriglio, della, della 4C Coupé Competizione e della 4C Spider Italia. A queste si aggiunge l'inedito Pack Performance dedicato allaSuper.Nürburgring. I recenti record segnati sulla Nordschleife hanno dato l'ispirazione per la prima serie limitata dedicata ai modellidellae dellacon propulsore V6 biturbo da 510 CV. Sono previste 108 unità per ogni modello, in onore dei 108 anni di storia del Biscione, numerate con una placca di fibra di carbonio sulla plancia. La carrozzeria è personalizzata grazie all'inedita tinta Grigio Circuito e agli inserti di carbonio per mascherina, minigonne e calotte ...