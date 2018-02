Addio alle bufale WhatsApp e alle truffe | in uscita un importante aggiornamento

WhatsApp : Addio alle catene di Sant'Antonio - ecco quello che accadrà : WhatsApp è la famosa applicazione di messaggistica conosciuta ormai in tutto il mondo. Grazie alle tante funzioni che l'app offre, di anno in anno gli utenti che fanno uso della piattaforma sono aumentati. Inizialmente l'app permetteva solo di inviare messaggi e foto ma successivamente, con i nuovi aggiornamenti, sono state introdotte nuove funzioni come la possibilità di chiamare e video-chiamare. Con una connessione ad internet l'utente è in ...

Addio alle maxi bollette Non si paga dopo i 2 anni : Rivoluzione sul pagamento delle bollette della luce: non si pagheranno più arretrati che superano i due anni. Entra dunque ufficialmente in campo la nuova prescrizione prevista dalla legge di bilancio. Da cinque anni si passa a due. Da a adesso in poi gli operatori non potranno inviare conguagli o fatturazioni per un periodo molto esteso. Si paga solo per gli ultimi 24 mesi. Un proivvedimento questo che ha un obiettivo molto chiaro: evitare che ...

Dal 2022 Fca cambia tutto : darà l'Addio alle auto diesel : "Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022". Per il momento non è un annuncio ufficiale. Anzi, si tratta di un'indiscrezione (non confermata) riportata dal Financial Times secondo cui il gruppo torinese avrebbe optato per questa soluzione a causa del crollo della domanda e dei costi crescenti per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni.Secondo il Financial Times, la ...

Fca - Addio alle auto diesel entro il 2022 : Fiat Chrysler 'scaricherà' i motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022 in seguito al crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle ...

La moria di wc pubblici a Trieste e l'Addio alle pipì gratis : In tutta la città esistono solo dieci toilette 'libere'. A Ponterosso l'unico bagno disponibile in centro. Ma spesso non funziona. Un tempo servizi igienici di questo tipo esistevano in largo Barriera,...

“Mi viene da piangere”. Isola : un possibile Addio - lo stress è alle stelle. Uno dei naufraghi non ce la fa più e dalle parole che usa sembra quasi sull’orlo di un esaurimento. Secondo qualcuno reggerà ancora per poco. Assisteremo a un nuovo abbandono? Ennesimo colpo di scena : All’Isola dei Famosi la tensione cresce. In particolare è molto delicato – e sul punto di rottura – il rapporto tra Paolo Di Benedetto e Bianca Atzei. Le due, legate insieme da una corda per tutta la settimana, sono esaurite e non ce la fanno più. Comprensibile. Tra l’altro la vita in Honduras già non è facile, figuriamoci se passata in questo modo. Follia. La Di Benedetto, in particolare, ha ammesso di non reggere più. La convivenza forzata la ...

Speed skating - Nicola Tumolero si è rotto il tendine tibiale! Letale caduta alle Olimpiadi - Addio ai Mondiali : Nicola Tumolero si è rotto il tendine tibiale anteriore della gamba destra. Questo è il pessimo referto medico per il veneto, bronzo sui 10000m alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro era caduto al termine della finale per il quinto posto con la staffetta e si era toccato con un compagno di squadra, il contatto con le lame si è rivelato fatale. L’atleta è stato suturato chirurgicamente all’ospedale di Gangneung. ...

CARLO CRACCO/ Nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II : Addio certo alla tv? : CARLO CRACCO apre oggi il suo Nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, una nuova sfida per riprendersi la stella Michelin persa a novembre.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Addio alle monete da 1 e 2 centesimi : cosa accadrà adesso : Già da un po' sembra circolare la notizia secondo la quale le piccole monete da uno e due centesimi non verranno più fabbricate, eppure molte persone non sembrano dare molto peso alle "dicerie". Notizie su notizie che non fanno altro che confondere i cittadini, ma la verità è che l'Italia ha smesso di coniare queste monete di piccolo taglio già dal primo gennaio di questo anno. Molti si saranno anche chiesti cosa accadrà ai centesimi attualmente ...

Addio alle monete da 1 e 2 centesimi : cosa succederà ai prezzi? : Dal 1° gennaio del 2018 l'Italia non conia più le monetine da 1 e 2 centesimi, ma i cosiddetti 'ramini' continueranno a circolare fino ad esaurimento, mantenendo il loro valore legale. Come previsto dalla...