Activision ha in programma nuove remastered per il 2018: cosa bolle in pentola?

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Molto spesso i grandi annunci, soprattutto quelli che cavalcano l'onda della nostalgia, vengono annunciati con una campagna promozionale in pompa magna, ma sembra non essere il caso di, che vuole riservarsi ogni sorpresa in seguito per stupire la propria community. Il publisher, nel corso dell'annuale evento di report finanziario in seguito a un meeting avvenuto con gli investitori, ha anticipato che ilvedrà l'arrivo di ulteriori remaster.ha infatti dichiarato che si aspetta di fidelizzare legenerazioni di giocatori, ma anche di soddisfare quelli già esistenti. Ciò è stato detto durante il meeting finanziario, che ha visto protagonisti titoli come World of Warcraft: Battle of Azeroth e il nuovo Call of Duty, ma anche i piani futuri per Overwatch e la volontà di sviluppare nuovi giochi rimasterizzati come è avvenuto per Crash Bandicoot N.Sane ...