Accuse a Trump dall' intelligence Declassato Kushner | stop accesso ai dossier top secret

Russiagate : nuove Accuse a ex dirigenti campagna Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - nuove Accuse a ex dirigenti della campagna elettorale di Trump : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha emesso nuovo capi di accusa verso due ex dirigenti della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort e Robert Gates. Nei 32 capi di accusa figurano anche quelli di frode fiscale e di frode bancaria. In particolare - riportano alcuni media americani - Manafort avrebbe ricic...

Un assistente di Trump si è dimesso dopo le Accuse di violenze delle sue ex mogli : Rob Porter ha lasciato il suo incarico da segretario dello staff della Casa Bianca, ma nega di essere stato violento The post Un assistente di Trump si è dimesso dopo le accuse di violenze delle sue ex mogli appeared first on Il Post.

Il segretario dello staff di Trump si dimette dopo Accuse di molestie : Il segretario del personale della Casa Bianca, Rob Porter , si è dimesso a seguito delle accuse pubbliche rivolte contro di lui da due ex mogli, che lo accusano di violenze domestiche. 'Il presidente ...

FBI : "Accuse di Trump sbagliate - la nostra indipendenza è a rischio" : L'Fbi si è detta preoccupata per l'attacco senza precedenti da parte della Casa Bianca, le cui accuse vengono definite "sbagliate" e in grado di provocare danni soprattutto nel lungo termine, corrodendo la capacità dell'agenzia di rimanere indipendente. È quanto scrive il Washington Post, che in un lungo articolo descrive il clima teso che negli ultimi giorni si vive all'interno del bureau investigativo.Secondo Trump, l'FBI ...

Usa - Trump si difende dalle Accuse : “Non sono razzista” : Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump si difende dalle accuse: “Non sono razzista” sembra essere il primo su NewsGo.

Trump si difende dalle Accuse : 'Non sono razzista' - : Il presidente ha risposto a chi sostiene che abbia usato espressioni volgari e offensive contro i Paesi di provenienza dei migranti. E sul dialogo in corso tra le due Coree ha precisato: "Discussioni ...

Nuove Accuse a Trump : 'Pagò 10mila dollari per incontrare pornostar' : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe offerto 10mila dollari alla pornostar Jessica Drake per un appuntamento nel 2006, quando il tycoon era già sposato con Melania e aveva da poco ...

Trump si sottoporrà a una visita medica nei prossimi mesi. Così il presidente replica alle Accuse di instabilità mentale : Una visita medica completa per dissipare ogni dubbio sullo stato delle sue facoltà mentali. È questo il modo in cui Donald Trump intende chiudere la polemica con Michael Wolff, l’autore del libro scandalo Fire and fury, inside the Trump White House. Se verrà mantenuta la promessa fatta all’inizio di dicembre dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, il presidente degli Stati Uniti sarà esaminato nei prossimi mesi dai medici del Walter ...

Trump replica alle Accuse sulla salute mentale : "Sono un genio" : A ventiquattr'ore dall'uscita di Fire and fury: inside the Trump White House, il libro di Michael Wolff che racconta i retroscena sulla Casa Bianca, continua a infuriare la polemica a Washington, con ...

Trump replica alle Accuse sulla salute mentale : Sono un genio : A ventiquattr'ore dall'uscita di Fire and fury: inside the Trump White House, il libro di Michael Wolff che racconta i retroscena sulla Casa Bianca, continua a infuriare la polemica a Washington, con il presidente che replica alle accuse che gli arrivano da quelle pagine, in cui si arriva a mettere in discussione anche la sua salute mentale."Non Sono intelligente, Sono un genio... e un genio molto stabile", scrive su ...

"Non sono intelligente - sono un genio!". Il presidente Trump si difende così dalle Accuse del libro Michael Wolff : "Non sono intelligente, sono un genio!". Il presidente Donald Trump si difende alla sua maniera dalla accuse contenute nel libro di Michael Wolff e su Twitter attacca: "Ora che la storia della collusione con la Russia, dopo un anno di intense ricerche, si è rivelata una bufala totale, i democratici e i loro tirapiedi, i media produttori di fake news', hanno tirato fuori il manuale Ronald Reagan e sbraitano sulla stabilità mentale e ...