Accordo Confindustria-sindacati sui nuovi contratti

Contratto : Confindustria-sindacati - intesa riforma - firma Accordo 9/3 : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – intesa raggiunta nella notte da Confindustria e Cgil Cisl e Uil sulla riforma del modello contrattuale e nuove relazioni industriali. Si è concluso positivamente infatti il confronto tra i leader delle parti sociali avviatosi ieri in tarda serata che chiude così una partita aperta oltre un anno fa. Vincenzo Boccia, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno condiviso un documento conclusivo ...

Abi-Confindustria - al via Accordo per spingere le garanzie e le nuove misure di recupero crediti : Ci stiamo avvicinando 'Al ritorno alla normalit à nel sistema bancario', dice da parte sua il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Così 'lo sforzo che i governi hanno compiuto per cercare di ...