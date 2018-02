Abusi edilizi | De Luca ignora lo stop del governo e vara linee guida per i sindaci | “Ecco

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Non si arrende la Regione Campania e sfida ilGentilonindo leaffinché i Comuni possano scegliere misure alternative alle demolizioni di immobilivi. Nonostante la legge che le blocca, approvata a giugno scorso dalla giunta De, sia stata impugnata dall’esecutivo perché “contiene norme in contrasto con i principi fondamentali in materia didel territorio e con norme statali a tutela dell’ambiente”, si dà il potere ai Comuni di fermare gli abbattimentindo l’ordine di demolizione del giudice. Come se nulla fosse, infatti, il 6 febbraio scorso è statata la delibera di giunta 57 che attua la legge 19 approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 2017. Una sanatoria targata De(impugnata davanti alla Corte Costituzionale) che sancirebbe la salvezza di 70mila abitazionive in Campania. Sbarrata la strada maestra, dunque, si ...