Abarth - A Ginevra con 124 GT e 695 Rivale

(Di mercoledì 28 febbraio 2018) Al Salone dilaporterà al debutto la 124 GT, un'evoluzione con hard top retraibile della 124 Spider. Sarà infatti la Casa dello Scorpione e non la Fiat a presentare in anteprima assoluta la serie speciale con tetto rigido pensata per coniugare l'anima da roadster della sportiva con la praticità di una coupé. A fianco della 124 GT sarà esposta un'altra novità firmata, la 695, un modello sviluppato con Riva per combinare la massima cura nei dettagli con le prestazioni elevate tipiche del brand sportivo del gruppo FCA. Hard top di carbonio. La principale differenza tra la 124 Spider e la GT è costituita dalla presenza di un hard top totalmente realizzato di fibra di carbonio. Il tetto pesa solo 16 kg e integra un cristallo posteriore con sbrinatore integrato: il nuovo sistema garantisce un migliore isolamento termico e acustico rispetto alla capote ...