A New York corre Essex Property Trust

New York : in forte denaro Sl Green Realty : Effervescente Sl Green Realty , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,29%. Il movimento di Sl Green Realty , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P-500 , ...

Domani a Reggio Calabria per la rassegna "cheek to cheek" i New York Gipsy all star : ... altresì, anche la possibilità di acquistare un convenientissimo abbonamento, che dà la possibilità di assistere a tutti ed otto gli spettacoli della rassegna al costo di soli 50 euro. PROSSIMI ...

New York : accelera GAP : Protagonista GAP , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,21%. Il trend di GAP mostra un andamento in sintonia con quello dello S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un ...

New York : in acquisto Macerich : Effervescente Macerich , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,05%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Macerich mantiene forza ...

Storia disegnata della mappa della metro di New York : Prima che arrivasse il grafico italiano Massimo Vignelli era un groviglio incomprensibile, racconta in un libro l'illustratore Emiliano Ponzi The post Storia disegnata della mappa della metro di New York appeared first on Il Post.

Seduta moderatamente positiva a New York : Seduta in lieve rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 25.498,39 punti dopo il finale al ribasso di ieri 27 febbraio 2018. Sulla stessa linea, l' S&P-500 arrivando a 2.752,47 punti. ...

Salernitani nel mondo : la scrittrice Tiziana Rinaldi Castro si racconta da New York : L'intera puntata è disponibile in podcast e in replica domenica 4 Marzo 2018, alle ore 18, sulle frequenze di Radio Alfa e in streaming. Ascolta la puntata

Crolla a New York Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -5,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

Sistemi anti-bomba in stazione New York : ANSA, - NEW York, 27 FEB - La stazione piu' affollata degli Stati Uniti sara' attrezzata con dei dispositivi anti-bomba. E' iniziata oggi a Penn Station la sperimentazione come misura antiterrorismo ...

Usa : terrorismo - dispositivi anti-bomba in stazione New York : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Volare da Londra a New York in 30 minuti : quando sarà possibile? : Volare da Londra a New York in 30 minuti (per la precisione, in soli 29 minuti). Sembra essere un’affermazione fantascientifica e, forse, utopistica, ma Elon Musk – che ci ha già abituato ad annunci piuttosto clamorosi – ha le idee ben chiare e i desideri ancora più folgoranti. E così, se il visionario timoniere di Tesla con la sua SpaceX vuole portare il primo uomo su Marte già nel 2024, ancora prima vorrà sfruttare i suoi razzi per viaggiare ...

La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche - dice un documento riservato ONU citato dal New York Times : Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime Siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per The post La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times appeared first on Il Post.

Usa - giudice New York respinge causa contro divieto di marijuana : Un giudice di New York ha respinto una causa contro le leggi federali che vietano l'uso della marijuana, sottolineando che non sono i tribunali ma la Drug Enforcement Administration, l'agenzia ...

Sacro e moda al Met di New York : ROMA, 26 FEB - "Parafrasando un filosofo materialista dell'800 che diceva 'L'uomo è ciò che mangia', io dico che l'uomo è ciò che veste. Già dalla Bibbia si capisce che è Dio il più grande sarto: ...