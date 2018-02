A Milano muore un clochard : L'uomo sarebbe deceduto per le basse temperature della notte, con minime diversi gradi sotto lo zero.

Milano - un senza tetto di 55 anni muore per il freddo vicino alla Stazione centrale : Via Vittori Pisani, con i suoi portici, e' infatti una zona che accoglie molti clochard che cercano riparo con sistemazioni di fortuna

Tragedia a Milano - carabiniere muore durante esercitazione : Tragedia a Milano. Un carabiniere di 33 anni, Andrea Vizzi, è morto durante un'attività di addestramento nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio nella caserma Montebello di via Vincenzo Monti a Milano. ...

Milano. Incidente nella Montebello : carabiniere muore colpito da un collega : Un carabiniere di 27 anni è morto a Milano nel corso di un’esercitazione all’interno della caserma Montebello in via Vincenzo Monti.

Carabiniere muore in caserma a Milano : colpo accidentale di un collega - : Il 27enne era impegnato in un'esercitazione. Il collega che lo avrebbe colpito è stato trasportato in stato di choc in ospedale. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Milano - carabiniere muore durante esercitazione : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Un carabiniere di 27 anni è morto a Milano nel corso di un'esercitazione. Il militare è stato colpito da un colpo sparato accidentalmente da un collega durante un'esercitazione all'interno della caserma Montello di via Vincenzo Monti. L'uomo è morto durante il trasporto

Scontro tra due auto a Milano : muore un 18enne - cinque feriti : Milano, 13 gen. (askanews) Un ragazzo di 18 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite (tre in modo serio) nello Scontro tra una Renault Clio e un'Opel Corsa sulle quali stavano viaggiavano ...