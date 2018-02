A Milano arriva l’Accademia della Sfoglia

Meteo - arriva Big Snow : da domani neve e gelo al Centro Nord - anche a Milano : arriva Big Snow. Nei prossimi giorni, tra mercoledì e giovedì per la precisione, ecco che una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese. LEGGI anche...

‘Burian’ al Nord : frane e disagi in Piemonte. A Milano si arriva a -5 Immagini|Video : L’ondata di vento freddo siberiano parte dal Nord: disagi alla viabilità in Piemonte per due frane sul versante transalpino, Bora a 110 km/h a Trieste. Martedì il picco di freddo

Il cartellone pubblicitario un po' porno : rimosso da Napoli arriva a Milano : Un ragazzo nudo e una ragazza senza veli. Su un divano. In una posa inequivocabilmente sessuale, con tanto di tirata di capelli. È la pubblicità comparsa a un incrocio di viale Forlanini a Milano. Il fatto è stato riportato da...

A Milano arrivano i Local Ambassador del progetto MiGeneration Lab : Una tranquilla serata fra amici, talvolta, può trasformarsi in una grande possibilità. E’ da questo presupposto che parte l’idea sviluppata da alcuni partecipanti a “YouthLab – Sfida di idee&rdquo...

La StraMilano 2018 sta arrivando : iniziate a correre : La capitale meneghina sarà la capitale del running con la stracittadina più famosa d’Italia, arrivata alla 47° edizione. «Ormai la Stramilano non è più solo una corsa, è un’esemplificazione di ciò che vuole essere Milano: una città aperta, solidale, che funziona, dove l’ambiente e lo sport sono centrali» ha dichiarato in merito Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Le tre gare in programma, Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half ...

La fashion week arriva a Milano : il calendario con gli eventi da non perdere : Il conto alla rovescia è iniziato: tra poco l’esercito della moda si sposterà a Milano, dove andrà in scena la fashion week dal 20 al 26 febbraio con un calendario davvero ricco di eventi e appuntamenti. Si inizia con Moncler, che dopo aver detto addio alle linee Gamme Rouge e Gamme Bleu inaugura un nuovo corso con il progetto Genius, che sarà presentato martedì 20 con un evento speciale che darà il via alla settimana. LEGGI ANCHEIn montagna con ...

Aldi - il re dei discount arriva in Italia : uno dei primi supermercati aprirà alle porte di Milano : Il nome non dice niente, ma è la società che ha inventato il format dei discount subito dopo la seconda guerra Mondiale, in Germania, ed è stata la prima ad espandersi in tutto il mondo. Risultato? ...

Milano - Sala : «Basta furti di bici - arriva il codice anti ladri» : «Oggi parliamo di biciclette. Devo, innanzitutto, dare atto ai Consiglieri del Movimento Cinque Stelle di essere stati i primi a proporre un registro delle biciclette. Un tema quanto mai attuale, ...

A Milano arriva il Salon du Chocolat 2018 : Mentre fra le strade di Milano vanno in scena i festeggiamenti del Carnevale Ambrosiano, il meglio della pasticceria italiana e internazionale si dà appuntamento al Padiglione MiCoLab, che fino a domenica 18 febbraio ospita la terza edizione della tappa meneghina del Salon du Chocolat. Un fine settimana per riscoprire le tradizioni legate ovviamente a sua maestà il cioccolato, e per scoprire le eccellenze nell’ambito dell’innovazione del ...

A Milano sta arrivando il festival di Iperborea : Si chiama "I Boreali", è alla sua quarta edizione, è dedicato all'Europa del Nord e qualcosa fa anche il Post: dal 22 al 25 febbraio The post A Milano sta arrivando il festival di Iperborea appeared first on Il Post.

Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano ai Magazzini Generali Party Ciroc – Flower Power - l’esclusivo e inimitabile party hippie. : Venerdì 23 Febbraio arriva a Milano presso i Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 party Ciroc – Flower Power, l’esclusivo e inimitabile party divenuto appuntamento immancabile della stagione dei Magazzini Generali. Pur mantenendo fortemente l’impronta hippie che da sempre contraddistingue la vera entità di Flower Power, quest’anno le sorprese del party Ciroc saranno numerose. A partire da un light show, strabiliante spettacolo composto ...

