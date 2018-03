Tra larghe intese e governo di scopo - i possibili scenari post voto : Gli unici leader che possono sperare, in realtà, di fare un governo in autonomia senza scendere a patti dopo il voto con i partiti avversari sono Silvio Berlusconi e Matteo Salvini...

Tra larghe intese e governo di scopo - i possibili scenari post voto : La cronaca politica delle ultime ore, dopo settimane in cui i leader dei vari partiti hanno escluso ipotesi di larghe coalizioni o di 'inciuci' variamente denominati, ci restituisce qualche elemento di ...

-4 al voto : larghe intese e governo di scopo - i paletti dei partiti : Mancano quattro giorni al voto e, nonostante tutti i leader si affrettino a negare possibili intese future con altre forze politiche, i ragionamenti restano concentrati sull'ipotesi di un governo di larghe intese o, comunque, su possibili accordi tra partiti che al momento appaiono distanti. Non ne ha mai fatto mistero il leader di Leu, Pietro Grasso, che sin dalle prime settimane di campagna elettorale ha lanciato la proposta di un governo ...

Cosa succede se manca la maggioranza? Larghe Intese - nuovo voto o…

voto senza maggioranza : il 53% vuole nuove urne - Larghe Intese al 20%

LeU : Quello a Renzi è un voto utile solo alle larghe intese : L'appiglio sono le dichiarazioni di Emma Bonino e Beatrice LoRenzin, +Europa e Civica popolare, liste coalizzate con i dem. 'Serve un Gentiloni bis' dice la LoRenzin, che esplicitamente non vedrebbe ...

Elezioni : Civati (Leu) - voto a Bonino benedizione a larghe intese : Roma 20 feb. ,(AdnKronos) – “Tra un appello al voto utile e un invito a turarsi il naso, si scopre che il progetto delle larghe intese, se proprio così vogliamo definirle, è ormai una certezza. Le alleate del Pd, Emma Bonino e Beatrice Lorenzin, sono in disaccordo su tutto: dalla gestione dei migranti ai diritti civili. Ma su un punto vanno a braccetto: l’accordo post elettorale con Forza Italia”. Lo dichiara il ...

Bond a breve in caso di larghe intese I titoli per guadagnare da qui al voto : Mancano poco più di 15 giorni alle elezioni italiane del 4 marzo e da domani scatta lo stop ai sondaggi elettorali. Secondo gli ultimi numeri il Centrodestra è in vantaggio, mentre Centrosinistra e M5S inseguono quasi appaiati, ma il numero degli indecisi sembra ancora molto alto e potrebbe favorire un testa a testa finale tra Renzi e Di Maio. A Piazza Affari il mercato non sembra credere nello scenario peggiore, su cui punta invece il fondo ...

Previsioni post-voto : Larghe Intese o Governo centrodestra - Renzi ko

Elezioni - Civati (Leu) : “Larghe intese post voto? Dobbiamo chiedere ai nostri elettori cosa fare - come avviene in Germania” : “Liberi e uguali in un esecutivo di larghe intese, nel caso non ci sia una maggioranza in grado di governare dopo il voto? Il nostro leader Grasso ha spiegato che sarebbe possibile solo per cambiare la legge elettorale“. Così, a margine della presentazione del libro di Riccardo Staglianò “Lavoretti”, Giuseppe Civati ha replicato sull’ipotesi di possibili convergenze post-voto, evocate già da D’Alema. Civati, ...

Di Maio : 'Mai pensato a larghe intese - senza accordo sui temi si torna al voto' : 'Per quanto mi riguarda non ho mai prospettato le larghe intese, le larghe intese hanno ammazzato l'Italia. La Reuters ha rilanciato un titolo sbagliato, il giallo non è su quello che ho detto ma tra ...

Di Maio : mai pensato a larghe intese - senza accordo sui temi si torna al voto : 'Per quanto mi riguarda non ho mai prospettato le larghe intese, le larghe intese hanno ammazzato l'Italia. La Reuters ha rilanciato un titolo sbagliato, il giallo non è su quello che ho detto ma tra ...

Bonino : larghe intese?Dopo voto si vedrà : 11.07 Emma Bonino è possibilista su un governo di larghe intese. "Dopo il voto si vedrà", dice a Radio Capital. "Con Berlusconi ho già governato, ma al voto mancano ancora quattro settimane. Non diamoci già per persi", aggiunge. No, però,ad accordi con la Lega di Salvini. Bonino giudica "molto pericolose le posizioni di chi dice che sta con Putin, Orban e Trump". Si dice poi "addolorata" per l'esclusione di Manconi dalle liste del PD. "Avremmo ...