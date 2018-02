29 febbraio : come e quando festeggiano i nati in questo giorno : 29 febbraio: come e quando festeggiano i nati in questo giorno Sul calendario solo una volta ogni 4 anni febbraio ha un giorno in più: ecco come gestisce la questione "compleanno" chi è nato in questa data Parole chiave: ...

F1 oggi (mercoledì 28 febbraio) - Test Barcellona 2018 : orario d’inizio e come seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : Mercoledì 28 febbraio è in programma la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Una giornata accompagnata da tante incognite relative al meteo. Secondo infatti le previsioni, il freddo e la neve, addirittura, potrebbero essere il vero ostacolo che incontreranno i team ed i piloti. Va da sé che ogni valutazione su quello che, eventualmente, potremo vedere in pista dipenderà anche dalle temperature e dal clima in Catalogna. Ci saranno ...

Valanga di sconti in GTA Online e auto Pfister Comet SR - le novità al 27 febbraio : Nuova settimana, nuovi sconti e contenuti aggiuntivi in GTA Online. Questa volta Rockstar Games ha aggiunto una nuova automobile, la Pfister Comet SR, oltre ad una lunga serie di sconti. Vediamo insieme le novità. Pfister Comet SR ORA DISPONIBILE IN GTA Online Tutti hanno dei bei ricordi della Pfister Comet originale. Questo proiettile da gara ha un unico scopo: far sembrare ogni altra auto il classico ragazzino asmatico in palestra. La ...

F1 - Test Barcellona 2018 : il programma di martedì 27 febbraio. Gli orari e come seguirli in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Test F1 (27 FEBBRAIO) Dopo l’antipasto di oggi, è già tempo della seconda giornata dei Test pre-stagionali per quanto riguarda la Formula Uno a Barcellona. Le monoposto sono pronte al Montemelò per altri importanti chilometri per affinare le nuove vetture in edizione 2018 e, per alcuni piloti, sarà tempo dell’esordio assoluto. Toccherà, infatti, a Sebastian Vettel per la Ferrari, Max ...

F1 oggi (martedì 27 febbraio) - Test Barcellona 2018 : orario d’inizio e come seguirli in Diretta e in tempo reale. Il programma completo : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DEI Test F1 (27 febbraio) Seconda giornata di Test per la Formula 1 a Barcellona. Dopo un lunedì caratterizzato dal freddo e dalla pioggia che ha colpito il circuito del Montmelò nel pomeriggio, si torna in pista. Anche oggi, però, il meteo non promette nulla di buono e potrebbe scombinare i piani delle scuderie. Si ripartirà in ogni caso dal miglior tempo fatto segnare ieri da Daniel Ricciardo davanti a ...

F1 oggi (lunedì 26 febbraio) - Test Barcellona 2018 : orario d’inizio e come seguirli in Diretta. Il programma completo : Primi Test del 2018 per la Formula 1. Le nuove monoposto entrano in scena sul circuito di Montmeló, come ormai abitudine sede dei primi giri prestagionali. C’è tanta curiosità attorno a Ferrari e Mercedes. Le presentazioni delle due vetture hanno creato le prime riflessioni sulle vetture che si giocheranno il Mondiale ma il primo responso spetta alla pista. Dietro di loro la solita Red Bull. È un’incognita, poi, la McLaren, da ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : il programma di lunedì 26 febbraio e gli orari. Come seguire gli aggiornamenti in tempo reale : lunedì 26 febbraio si svolgerà la prima giornata dei Test 2018 a Barcellona. La stagione della Formula Uno entra nel vivo, le vetture saranno impegnate in pista per la prima volta in quest’annata: i piloti potranno Testare le vetture, valutarne punti di forza ed eventuali difetti, provarne velocità e resistenza, Testare il feeling con gli pneumatici, forzarle sul patto gara o sul giro veloce. Ci saranno ben otto ore a disposizione dei ...

Concorso ATA per 800 unità entro il 28 febbraio 2018 : ecco come candidarsi : Dopo i recenti aggiornamenti sul rinnovo del contratto del personale ATA, gli aumenti degli stipendi per il 2018-2019 che saranno variabile da 80,40 euro fino a 110, 70 euro e la scelta della 30 scuole prevista dal 14 marzo in poi tramite compilazione del modello D3 che resterà a disposizione in rete fino alla metà del mese di aprile 2018, annunciamo un’altra importante notizia. In Gazzetta Ufficiale sarà pubblicato un bando per 800 unità ...

F1 - Test Barcellona 2018 : prima giornata (lunedì 26 febbraio). Orario d’inizio e come seguirla in tv e in tempo reale : Lunedì 26 febbraio, fino a giovedì 1° marzo, le nuove monoposto del Mondiale 2018 di F1 si esibiranno nei primi Test pre-stagionali che si terranno sul circuito catalano di Barcellona (Spagna). Al Montmeló, la curiosità è tanta. Sarà ancora una volta una sfida tutta Mercedes-Ferrari? Qualche giorno fa le due grandi rivali si sono presentate: ad ora di pranzo la Stella a tre punte ha messo in mostra un corpo vettura molto curato con un retrotreno ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 febbraio 2018 : i segreti affidati a Padre Petar - come saranno svelati? : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 25 febbraio 2018: l'attesa per le parole della Santa Madre di Dio, l'appello alla conversione e la preghiera per tutti i cristiani nel mondo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 13:25:00 GMT)