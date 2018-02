28 febbraio - Studio Anton echov con Lanera | Nirchio | Signorile | Giuva | Corradino

Uomini e Donne - oggi - lunedì 26 febbraio - trono classico : Paolo e Angela in studio - Sara ritorna da Lorenzo : Prima parte del trono classico con le esterne di Nilufar e Sara. Ospiti l'ex tronista Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

Amici 2018 anticipazioni lunedì 19 febbraio : ecco cosa sta succedendo in studio! : Ennesima figuraccia ad Amici 2018: le anticipazioni per lunedì 19 febbraio che tutti vorremmo, parlerebbero di provvedimenti, anche minimi, per alcuni allievi che non riescono a tenere a freno la lingua. Ci sta avere dei pensieri, semplicemente Orion e Bryan dovrebbero ricordarsi che sono ripresi dalle telecamere nella scuola; dal loro dire che la produzione "pompa Daniele", è emerso che ci sono delle rivalità tra i ballerini e di sicuro una è ...

Verissimo / Anticipazioni e ospiti : Nadia Rinaldi in studio vestita total red - la foto (17 febbraio) : Verissimo, Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2018: nel salotto di Silvia Toffanin interverranno Gemma Galgani, Nadia Rinaldi, Rocio Munoz Moralez e tanti altri.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:41:00 GMT)

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono classico del 9 febbraio : Paolo e Angela ospiti in studio? : Nuova registrazione per il trono classico di Uomini e donne sotto l'occhio attento di due ospiti speciali come Paolo Crivellin e la sua Angela? Ecco le ultime Anticipazioni(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 12:13:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi /Trono Classico - Nicolò sempre più vicino a Virginia : confessione in studio! (7 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 7 febbraio 2018 in onda il Trono Classico. Nicolò sempre più vicino a Virginia, Marta torna in studio e scatena la polemica.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:22:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE / Niko decide di tornare allo studio Navarra ma... (Anticipazioni 6 febbraio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 6 febbraio: Niko decide di tornare allo studio Navarra dopo avere chiesto consiglio al padre Renato. Ma detta le sue condizioni...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Gobbo a mattoni al Teatro Studio Uno il 9 e 10 febbraio : Vincitore del Festival Inventaria 2017 nella categoria monologhi/perfomance, in scena al Teatro Studio Uno venerdì 9 e sabato 10 febbraio “Gobbo a mattoni” con Riccardo Goretti e Massimo Bonechi, rispettivamente autore e regista dello spettacolo, un sorprendente viaggio... L'articolo Gobbo a mattoni al Teatro Studio Uno il 9 e 10 febbraio su Roma Daily News.

Venezia : il 9 febbraio giornata di studio su 'Mestre - scenari di una trasformazione' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’iniziativa è stata riconosciuta come evento formativo per gli Ingegneri e gli Architetti dai rispettivi Ordini, ma si propone anche come momento di approfondimento e dibattito aperto al pubblico. Questo appuntamento si riallaccia alle tre giornate di approfondimento su

Venezia : il 9 febbraio giornata di studio su 'Mestre - scenari di una trasformazione' : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Venerdì 9 febbraio si svolgerà a Mestre, Auditorium del Campus Scientifico di via Torino, la giornata di studio 'Mestre, scenari di una possibile trasformazione'. L'iniziativa è organizzata dalla rivista Trasporti Cultura con l’Ateneo Veneto. La città di Mestre ha grand

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma contro Tina : nuovo colpo basso in studio! (1 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 1 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Polemiche per Emy e nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani causato da un complimento di Raffaele!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:43:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 1 febbraio : spazio a Sanremo. In studio Daniela Farnese : Oggi, giovedì 1 febbraio 2018, alle 15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:30:00 GMT)