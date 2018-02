14enne gay denuncia violenze in familia

: Schiaffi, pugni e ustioni con la benzina: 14enne gay denuncia violenze da parte della famiglia - HuffPostItalia : Schiaffi, pugni e ustioni con la benzina: 14enne gay denuncia violenze da parte della famiglia - Adnkronos : 14enne #gay ustionato e picchiato in famiglia /FOTO - Adnkronos : 14enne gay ustionato e picchiato in famiglia -

Pugni, schiaffi, ustioni alle caviglie. Sono lesubìte in famiglia da ungay di Napoli. Il ragazzo, trasferito in una comunità protetta, hato tutto alla "Gay help line 800.713.713" che ha formalizzato laalle forze dell'ordine Il commissariato di zona ha monitorato quotidianamente la situazione fino a quando la procura di Napoli, sentito il giovane, ne ha disposto l'allontanamento dalla famiglia. Sono oltre 20mila ogni anno i contatti al numero verde Gay help, 300 dei quali da minori.(Di mercoledì 28 febbraio 2018)