14enne gay denuncia | ho subìto ustioni

Schiaffi - pugni e ustioni con la benzina : 14enne gay denuncia violenze da parte della famiglia : Un ragazzo di 14 anni originario della provincia di Napoli ha contattato Gay Help Line per denunciare mesi di sevizie famigliari. Schiaffi, pugni, ustioni sulle caviglie provocate spargendogli benzina e dandogli fuoco: ecco la lista delle violenze subite dall'adolescente.La denuncia è partita tramite un esposto fatto da Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, che, con il supporto legale di Arcigay Napoli, ha esposto ufficialmente ...

