Yamaha MT-07 | la naked tuttofare alla prova di GQ it

gqitalia

: RT @YamahaMotorIT: Direttamente dal #DarkSide of Japan arriva la più versatile tra le Hyper Naked: nuova #MT07. Scoprila: - CentroGmotori : RT @YamahaMotorIT: Direttamente dal #DarkSide of Japan arriva la più versatile tra le Hyper Naked: nuova #MT07. Scoprila: - michelaterzi : RT @anbrambilla: Yamaha MT-07 2018, le foto La media naked della Casa dei Tre Diapason si mostra a EICMA in veste rinnovata - salvatoredim : RT @anbrambilla: Yamaha MT-07 2018, le foto La media naked della Casa dei Tre Diapason si mostra a EICMA in veste rinnovata -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Con 120.440 unità vendute dal 2014 a oggi, la MT-07 è una delle motociclette di maggiore successo nella storia della. Un successo che riguarda anche la trasversalità del pubblico da cui viene acquistata, che ha un’età compresa tra i 20 e i 60 anni. Degli acquirenti, poi, quasi un quinto sono donne e un terzo scelgono unaper la prima volta. Si capisce dunque l’importanza di un prodotto come questo, anche perché due proprietari su tre la usano come mezzo quotidiano di spostamento. In poche parole, è una moto adatta ai principianti ma divertente anche per i piloti esperti e nel rinnovarlaha cercato di affinarne le qualità senza stravolgere il progetto originale e lasciando invariato il prezzo che è di 6.790 euro. Questa è la carta di identità dellaMT-07 che siamo venuti are nell’assolata Spagna, sulle strade collinari e montuose tra ...