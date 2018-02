Windows 10 Redstone 4 | disponibile al download la build 17110

surface-phone

(Di martedì 27 febbraio 2018) Se siete degli utentiInsider iscritti al ramo di distribuzione fast, sarete felici nel sapere che un nuovo aggiornamento104 () è stato appena distribuito da Microsoft. Non ci sono novità particolari da segnalare ma soltanto alcuni fix di bug e dei miglioramenti per quanto concerne le funzionalità Enterprise. Changelog Enterprises can now run custom actions during feature update: In RS4, we are adding a new feature that will enable your enterprise to run your own custom actions/scripts synchronously with setup. Setup will execute custom actions during two update phases controlled by using preinstall.cmd or precommit.cmd: Pre-install: This would be just before all the system and device compatibility scans run. Pre-commit: This would be just before the system reboots into the offline phase. Setup also migrates the scripts for future updates. In the ...