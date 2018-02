Wind svela come saranno le gestite le opzioni a 7 e 28 giorni con la tariffazione mensile

Svelate le date della conferenza Microsoft Build 2018 : in arrivo la presentazione di Windows Core OS? : Fino ad ora, Microsoft non ha annunciato eventuali dettagli e anticipazioni sul prossimo evento Build 2018. Il leaker Wakingcat è riuscito però in queste ore a scovare in rete un’immagine ufficiale che ci svela le date della prossima conferenza di casa Redmond: 7,8 e 9 maggio Gli eventi Microsoft Build si sono caratterizzati negli anni poichè solitamente sono state utilizzati per presentare al pubblico novità importantissime sullo sviluppo ...