Wanda Nara e Icardi | pronta la battaglia legale contro gli ' inventori' dello scandalo

Inter - Facchetti rimprovera Wanda Nara : “sta inguaiando Icardi” : Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha voluto mandare un messaggio da Interista a Wanda Nara, la compagna del capitano dell’Inter Icardi. Parlando alla Domenica sportiva, Facchetti ha un po’ bacchettato la compagna ed agente di Maurito: “Cara Wanda, abbiamo letto il post su Instagram che parla delle porcherie messe in giro sui social. Ha fatto bene a tutelare te stessa e i tuoi figli. In qualità di mamma e moglie di Mauro. ...

Wanda NARA/ La moglie di Icardi si sfoga sui social - interviene Spalletti : “Queste per voi sono notizie?” : WANDA NARA: la moglie di Icardi mette a tacere i gossip hot sullo spogliatoio dell'Inter nati dopo la scomparsa dei like di Brozovic e Perisic. Lo sfogo sui social suona come una minaccia..(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:24:00 GMT)

Wanda Nara e Mauro Icardi sempre sotto tiro - spunta una foto che fa discutere : Quello che si scatena intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara è sempre un fenomeno mediatico difficilmente controllabile e molto difficile da gestire. Mauro Icardi, in quanto calciatore e capitano dell'Inter, e Wanda Nara, in quanto moglie del calciatore e donna molto attiva sui social, fanno spesso parlare di loro. C'è da dire che molte volte i due se la cercano ma la maggior parte delle volte sono tirati in ballo per motivi legati più che altro ...

L’Inter ed il ‘caso’ Wanda Nara : Ausilio commenta così : L’Inter in campo per la gara di campionato contro il Benevento, prima del match ecco le indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Dobbiamo rientrare il lotta Champions, ma va fatto solo attraverso le prestazioni. E’ normale che si fanno analisi per cercare di capire gli errori fatti. Abbiamo fatto belle cose nella prima parte e l’ottimo lavoro fatto ci permette di essere ancora lì in corsa per il ...

Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi? Dai social la risposta su tutte le furie della argentina : ... sarebbe stato messo in atto come conseguenza dell'audio diffuso attraverso la nota app di messaggistica con le voci di un presunto tradimento circolate nei giorni scorsi e riprese da Cronaca Vera. ...

Furia Wanda Nara : Crisi con Icardi? La pagherete : MILANO - A poche ore dalla sfida con il Benevento che vedrà Icardi tornare in panchina dopo l'infortunio, la moglie Wanda Nara interviene duramente attraverso i social e mette a tacere tutti i ...

Wanda Nara sbotta : 'Tante bugie e cattiverie su di me - pagherete!' : MILANO - ' Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia. Generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante '. così ...

Inter - Spalletti : 'Società completa per i nostri obiettivi. Wanda Nara? Ci si aspetterebbero parole d'amore - ma...' : Ci sono le personalità per arrivare ai traguardi di cui abbiamo parlato, il nostro proprietario ha dei doveri per l'azienda che rappresenta e deve stare in giro per il mondo a lavorare, ma ha messo ...

Icardi e la vita privata : rivelazioni shock del parrucchiere di Wanda Nara

Inter - Sabatini rompe il silenzio - finalmente : scagiona Zhang jr e rifila una bordata a Wanda Nara! : La crisi dell’Inter sembra non conoscere fine. La vittoria contro il Bologna è stata solo illusoria, a ‘Marassi’ nel fortino del Genoa, infatti, è arrivato un altro ko per la banda di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica. La gara con il Benevento sarà fondamentale, i nerazzurri non potranno fallire l’appuntamento con i tre punti. Sui social intanto i tifosi continuano a bersagliare Zhang Jindong, etichettato ...