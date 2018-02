Wall Street chiude in rialzo | Dow Jones +1 | 58% | Nasdaq +1 | 15%

Wall Street rientra in corsia shopping - verso marzo a tavoletta? : Acquisti su Netflix dopo le dichiarazioni del CEO Sul tabellone elettronico del Nasdaq, nel settore dello streaming online, le azioni della Netflix, Inc. , NFLX, hanno guadagnato il 2,88% a $ 294,16 ...

Borse a piccoli rimbalzi sulla scia di Wall Street. Tassi ancora negativi per i Bot : ... perciò "servono ancora pazienza e persistenza riguardo alla politica monetaria". Il numero uno di Eurotower torna anche su un tema ribadito più volte in queste settimane: 'la recente volatilità nei ...

Focus su Wall Street : SodaStream : 26/02/2018 17:19 SodaStream , NASDAQ: SODA, è finita sotto la lente degli analisti. I numeri Il più grande produttore di macchine per la preparazione di acqua gassata al mondo, è stato analizzato in particolare da Demitrios Kalogeropoulos. Di seguito le sue considerazioni. Stando al report, Soda Stream può festeggiare un triennio da incorniciare grazie al fatto che la ...

Borse in rialzo - Wall Street ancora positiva. Spread stabile a 140 punti : Il leading indicator del Giappone, indice anticipatore dello stato di salute dell'economia nipponica, scende a dicembre a 107,4 punti rispetto ai 108,2 di novembre e rivisto a l ribasso rispetto alla ...

3 titoli da monitorare a Wall Street questa settimana : Fitbit Inc , NYSE: FIT, lunedì 26 febbraio, dopo la chiusura del mercato la società di gadget per lo sport presenterà il suo report sui conti del quarto trimestre. Il titolo, in calo del 27% dai ...

Partenza in deciso rialzo per le borse europee su Wall Street : Roma, 26 feb. , askanews, Avvio di settimana in deciso rialzo per le borse europee, trainate dalla buona performance di Wall Street venerdì scorso. Francoforte guadagna lo 0,87%, mentre Parigi si ...

Wall Street positiva guarda alla Fed : Dal fronte macro, non sono giunte indicazioni , mentre la vigilia l'accelerazione del leading indicator ha confermato le aspettative di un' economia più forte nel 2018 . Sul versante del mercato del ...

A Wall Street - big scaricano lobby army : ANSA, - NEW YORK, 23 FEB - Le proteste contro le armi mettono all'angolo anche Wall Street, che riflette su un suo riposizionamento e prende le distanze dalla National Rifle Association alla luce di ...

La sorellastra Kardashian affonda Snapchat/ L'influencer fa crollare l'app a Wall Street e il titolo crolla : La sorellastra Kardahsian affonda Snapchat, un tweet delL'influencer contro la nota app crea un danno clamoroso a livello economico con una perdita di 1.3 miliardi di dollari.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Wall Street : ieri seduta contrastata - Dow Jones chiude a +0 - 66% : Il documento aveva confermato lo slancio dell'economia Usa e dunque le attese per una continua normalizzazione della politica monetaria Usa. Resta tuttavia da capire quante strette monetarie la banca ...

Un tweet della sorellastra Kardashian affonda Snapchat a Wall Street : Quando si dice essere influencer. A Kylie Jenner sono bastate appena poche battute in un tweet, critico verso Snapchat, per far perdere alla società 1,3 miliardi a Wall Street.Stella del reality americano, rampolla della composita famiglia Kardashian/Jenner, sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle star Kim Kardashian, Kylie Jenner ha scritto che non usa più Snapchat, l'applicazione per la ...

Wall Street : rimbalza in avvio - Dow Jones guadagna lo 0 - 8% : Louis, James Bullard, ha detto che un numero eccessivo di rialzi dei tassi nel 2018 potrebbero rallentare l'economia, dando segnali che non ci saranno cambiamenti repentini di programma. Intanto i ...