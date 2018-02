Voto | Di Maio | diritti degli italiani vengono prima dei parametri Ue

Voto - Di Maio : 'Renzi e Berlusconi ci hanno rubato il futuro' : "Berlusconi e Renzi hanno rubato il futuro della mia generazione e di quelle prima di me o che vengono dopo di me". Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi Di Maio durante il comizio che ...

Cos'è il 'contratto di programma' presentato da Di Maio per il dopo Voto : No alle larghe intese, mai trattative sui ministri, sì a un 'contratto vincolante' sui contenuti della diciottesima legislatura. Luigi Di Maio torna sulla tema del dopo voto, dicendosi fiducioso di ...

Di Maio - Renzi sotto 20% - è Voto sprecato : ANSA, - ROMA, 26 FEB - "Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere ...

Elezioni : Di Maio - Voto a Pd sprecato - Renzi sotto il 20 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il voto per il Pd è sprecato, Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”. Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio, ospite di Mattino Cinque. L'articolo Elezioni: Di Maio, voto a Pd sprecato, Renzi sotto il 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-Voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni : Di Maio - se trattativa post Voto non sarà su ministri : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Noi non siamo disposti a larghe intese, grandi coalizioni, ma se saremo primi” senza i numeri, per avere una maggioranza “noi discuteremo” con le altre forze politiche, ma “noi annunciamo la squadra di governo prima delle Elezioni perché non si discute ‘tu dammi questo o quel ministero’. Le persone che proporrò le sosterrò fino alla fine”. Lo ha detto Luigi Di ...

Luigi Di Maio - anche i No Tav votano Movimento 5 Stelle. Il leader Perino : 'Potere al popolo Voto inutile' : L'alternativa, per certi versi, è imbarazzante quasi quanto chi se la pone. Alberto Perino , combattivo ex portavoce dei No Tav , sconfessa la pasionaria del Movimento che combatte con ogni mezzo l'...

M5S - Di Maio 'cavallo zoppo' Molti tifano per la sua caduta Insight choc a 7 giorni dal Voto : Il caso di Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio ma candidato in Basilicata e fortemente voluto da Luigi Di Maio, cala su quest'ultimo ineseorabile come una mannaia Segui su affaritaliani.it

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al Voto. Vergognose le minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...

Di Maio : “Io premier o niente governo. Prima del Voto i miei ministri” : Luigi Di Maio, continua la polemica sulle mancate restituzioni e i massoni in lista: si sente responsabile di questi errori?...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di Voto : Renzi sotto il 23% - Forza Italia al 16 - 4% e Di Maio non ‘sfonda’ : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. Pd cala, M5s non sfonda(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Luigi Di Maio e M5s spazzati via a tre settimane dal Voto : rimborsopoli - manca almeno mezzo milioni di euro : A tre settimane dal voto si allarga a macchia d'olio il fronte rimborsopoli che travolge il M5s e il candidato premier Luigi Di Maio . Sfiora infatti il mezzo milione di euro, a quanto si apprende, il ...