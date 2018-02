VLADIMIR LUXURIA SOSTITUISCE ALESSIA MARCUZZI Striscia la Notizia la lancia per la

VLADIMIR LUXURIA/ Video - ho pensato al suicidio credevo non ci fosse futuro per una come me (S'è fatta notte) : Video, VLADIMIR LUXURIA si scaglia contro la bellissima showgirl Cecilia Capriotti per via di alcune sue dichiarazioni. Questo e molto altro nel programma S'è fatta notte. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:25:00 GMT)

VLADIMIR LUXURIA e Michael Terlizzi/ Avances a Pomeriggio 5 al figlio di Franco : "Da vicino è ancora più bello : Vladimir Luxuria e le Avances a Michael Terlizzi a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso stuzzica l'opinionista che ironizza sul rapporto col figlio di Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Stasera tutto è possibile - nella stanza inclinata Tosca D'Aquino - VLADIMIR LUXURIA e Maurizio Casagrande : Torna alle 21.20 su Rai2 l'appuntamento del martedì con il principale feel good show del panorama nazionale: 'Stasera tutto è possibile', il programma condotto da Amadeus . La compagnia di ospiti ...

VLADIMIR LUXURIA e Miriana Trevisan stuzzicano Eva Henger : Eva Henger: le frecciatine di Vladimir Luxuria e Miriana Trevisan Se la prima puntata della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi verrà ricordata per Francesca Cipriani al grido di “Non voglio morire Alessia”, la seconda puntata, andata in onda ieri sera lunedì 29 gennaio in prima serata su Canale 5, non ha risparmiato colpi di scena e imprevisti. Francesco Monte è stato accusato da Eva Henger per aver fumato marijuana. Per ...

VLADIMIR LUXURIA salvata da un angelo? Il racconto a Domenica Live : Domenica Live, Vladimir Luxuria: un angelo ha salvato la sua vita? La puntata di oggi di Domenica Live si è aperta con un argomento inedito, dedicato ai vip che hanno avuto l’occasione di entrare in contatto con le presenze dall’Aldilà. Anche se in maniera indiretta, è accaduto persino a Vladimir Luxuria, la quale in diretta da Barbara d’Urso ha palesato il fatto di non credere in queste cose. Eppure ora la sua opinione ...

VLADIMIR LUXURIA e Massimiliano Rosolino tra gli ospiti di 'Stasera tutto è possibile' - Anticipazioni : Secondo appuntamento, martedì 16 gennaio, con ' Stasera tutto è possibile ', il comedy show di Rai2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy condotto da Amadeus, in onda alle 21.20. Tra gli ...

VLADIMIR LUXURIA al Teatro Verdi di Monte San Savino : Chiusura di settimana con il Festival dei Diritti. Sabato 13 gennaio, al Teatro Verdi di Monte San Savino , in provincia di Arezzo , incontro con Vladimir Luxuria invitata dal Festival a presentare il ...

VLADIMIR LUXURIA al Teatro Verdi di Monte San Savino : "Sarai trans anche tu! Tutti transitiamo in questo mondo, siamo solo di passaggio. L'unica cosa certa è che non siamo immortali e quella cosa che chiamiamo vita non è altro che un transito racchiuso ...

Caso Weinstein - VLADIMIR LUXURIA si scusa con Asia Argento : ‘Mi sono fatta schifo’ : Lo scorso 12 dicembre, ospite di #Cartabianca, Vladimir Luxuria ha attaccato Asia Argento in merito alla celeberrima denuncia dell’attrice per le molestie subite da Weinstein spiegando che alcune parti del racconto di Asia non la convincevano: “Per esserci violenza deve esserci il dissenso” aveva sentenziato. Ora, però, qualcosa è cambiato, e Luxuria in una lettera aperta alla figlia del regista porge le sue più sentite scuse e ...

VLADIMIR LUXURIA : «Asia - ti chiedo scusa. Abbracciamoci» : «Sono giorni che mi porto dentro un magone e adesso trovo la forza di chiedere scusa ad Asia e a tutte le donne che si sono sentite ferite dalle mie parole». Inizia così il mea culpa di Vladimir Luxuria, scritto nero su bianco in una lettera aperta ad Asia Argento e pubblicata sui social network. Nei giorni scorsi, ospite insieme all’attrice della trasmissione Carta Bianca condotta da Bianca Berlinguer, l’attivista ed ex ...

VLADIMIR LUXURIA chiede scusa ad Asia Argento : Mi sono fatta schifo : Vladimir Luxuria chiede scusa ad Asia Argento per quanto detto alcuni giorni fa nello studio televisivo di Cartabianca.Una lunga lettera, scritta su Facebook, per esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto alcuni giorni fa. Nello studio di Cartabianca, Vladimir Luxuria e Asia Argento si sono infatti scontrate sul tema delle violenze sessuali. Secondo Luxuria, i racconti dell'attrice avrebbero molte lacune e quindi non sarebbero ...

