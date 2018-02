Vitalizi | prescrizione e violenza contro le donne | i partiti rispondono su change org

ilfattoquotidiano

: RT @euronewsit: 670mila cittadini, tramite - iL_Futuro_Ora : RT @euronewsit: 670mila cittadini, tramite - costanzaargenz3 : RT @euronewsit: 670mila cittadini, tramite -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Nelle scorse settimane,.org è diventata l’arena del dibattito pre-elettorale, come avevamo già raccontato nell’ultimo post. Un dibattito animato dai cittadini, fatto di proposte concrete attorno a cui sono state raccolte quasi un milione di firme:.org/elezioni2018 Le forze politiche in campo sono state tutte chiamate a fare una dichiarazione rispetto alle proposte dei cittadini su.org. Hanno scelto di esprimersi ufficialmente in merito M5S, LeU, Pd. Purtroppo non tutti hanno deciso di prendere posizione, almeno per il momento. Il M5S ha risposto a cinque petizioni e riportiamo le risposte qui di seguito: Stop Dublino: Il Trattato di Dublino è il principale ostacolo ad una gestione solidale del fenomeno migratorio tra i paesi europei. Senza rivedere questo accordo, che impone al paese di prima ospitalità di tenersi tutti gli immigrati, l’Italia è ...