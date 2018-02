Video Gol Cagliari-Napoli | Highlights e tabellino 26^ giornata Serie A

Coppa Italia femminile - assurdo quanto accaduto in Catanzaro-Cosenza : vittoria su rigore… irregolare [Video] : Catanzaro-Cosenza, derby calabrese di Coppa Italia femminile, è stato deciso da un gol davvero assurdo che sarebbe stato da annullare. Il Catanzaro è stato eliminato dalla competizione (e non il Cosenza come erroneamente scritto da Cristiano Militello nel tweet sottostante), a causa di un’interpretazione errata da parte dell’arbitro che ha convalidato un gol da annullare. Tutti sanno che dopo un calcio di rigore, se il pallone ...

Gabigol fa 4 su 4 : ancora in rete - ma poi commette una sciocchezza [Video] : Gabigol sembra un altro dal giorno del suo ritorno in Brasile. Prima un oggetto misterioso in Europa, adesso un vero crack in Brasile con la maglia del Santos. I due volti del calciatore continuano a sorprendere, come sorprende il suo ruolino di marcia al Santos con il quarto gol trovato in 4 gare. Dopo la rete messa a segno nella notte però, Gabigol è caduto in errore facendosi ammonire per aver allontanato il pallone, salterà per squalifica la ...

Gabigol segna di costola : quarto gol in quattro gare nel Paulista [Video] : Gabigol segna di costola il suo quarto gol in quattro partite nel campionato Paulista con la maglia del Santos. L'articolo Gabigol segna di costola: quarto gol in quattro gare nel Paulista [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

In arrivo Familiar - il nuovo singolo di Liam Payne con J Balvin : le foto e i Video dal set di Miami : Una nuova collaborazione in vista per il cantante degli One Direction: il nuovo singolo di Liam Payne con J Balvin arriverà a breve, in attesa dell'album di inediti. Si intitola Familiar ed è il nuovo brano di Liam Payne, che probabilmente si cimenterà questa volta nel canto in spagnolo. I rumor su una possibile collaborazione tra i due cantanti circolavano da qualche giorno, ma soltanto nelle ultime ore è arrivata la conferma, grazie ad ...

Nainggolan perde un dente/ Video Roma Milan - gomitata Kessié : Di Francesco - “gli girava la testa” : Nainggolan perde un dente in Roma-Milan: Video. Incisivo cade dopo gomitata di Kessié. Eusebio Di Francesco: “gli girava la testa”. Le ultime notizie sull'insolito "infortunio"...(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:11:00 GMT)

Video/ Manchester United Chlesea - 2-1 - : highlights e gol della partita - Premier League 28giornata - : Video Manchester United Chlesea , 2-1, : highlights e gol della partita di Premier League. Lukaku e Lingard trovano il successo per i Red Devils.

Video/ Manchester United Chlesea (2-1) : highlights e gol della partita (Premier League 28^ giornata) : Video Manchester United Chlesea (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 28^ giornata di Premier League. Lukaku e Lingard trovano il successo per i Red Devils.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Video/ Siena Olbia - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie C 27giornata - : Video Siena Olbia , risultato finale 1-0, : highlights e gol della partita valida nella 27giornata di Serie C. Alla Robur basta la rete di Santini.

Video/ Bisceglie Akragas (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Bisceglie Akragas (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Jovanovic salva i nerazzurri al quinto minuto di recupero.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Video/ Casertana Cosenza (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Casertana Cosenza (risulato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 27^ giornata di Serie C. Rossoblu al successo grazie alla rete di Alfageme. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Arsenal Manchester City (0-3) : highlights e gol della partita (Finale Carabao Cup 2018) : Video Arsenal Manchester City (risultato finale 0-3): highlights e gol della finale della Carabao Cup 2018, coppa di lega inglese. Citiziens al successo con Aguero, Kompany e Silva. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:58:00 GMT)

Video/ Paganese Andria (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Paganese Andria (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita della 27^ giornata di Serie C. Fidelis al successo con la rete di Longo, occorsa solo all'85'.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Reggina Trapani (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Reggina Trapani (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita della 27^ giornata di Serie C. Evacuo e Scarsella regalano la vittoria agli ospiti al Granillo.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Video/ Sicula Leonzio Francavilla (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 27^ giornata) : Video Sicula Leonzio Francavilla (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 27^ giornata di Serie C. Forte reazione della Virtus nella ripresa del match.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:50:00 GMT)