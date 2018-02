Venezuela | Maduro presenta candidatura a rielezione

Difesa : Venezuela - Maduro convoca giornata di esercitazioni militari - 'il mondo ci rispetti' : Caracas, 18 feb 11:54 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha convocato per il prossimo fine settimana due giorni di esercitazioni militari, per "dimostrare al mondo" che il suo paese "va rispettato". "Ho ordinato alle Forze armate nazionali bolivariane , Fanb, , unite al nostro popolo in unione civico-militare, di allestire delle operazioni di Difesa a più ...

Speciale energia : Venezuela-Usa - Maduro respinge minaccia di Washington su possibile embargo a petrolio : ... il vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello e Tarek William Saab, nominato procuratore generale al posto di Luisa Ortega Diaz, riparata in Colombia dopo aver denunciato una persecuzione politica ai ...

Venezuela : Maduro candidato a rielezione : ANSA, - CARACAS, 2 FEB - Nicolas Maduro è stato proclamato "all'unanimità e per acclamazione" unico candidato del Partito Socialista Unito del Venezuela , Psuv, al governo, per le elezioni ...

Nicolas Maduro : "Credo nel dialogo di pace in atto nella Repubblica Dominicana. Ci credo perch credo nel futuro del Venezuela" : ... il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, ha sollecitato il Ministero del Potere Popolare per l'Istruzione Universitaria, la scienza e la tecnologia, di aumentare le ...

Venezuela : così - stupida e feroce - la dittatura di Maduro ha creato un martire : Il Venezuela “bolivariano” è una dittatura. Lo è apertamente da quando, lo scorso 30 luglio, la cricca da quasi un ventennio al potere ha, con somma sfacciataggine, assegnato a se stessa poteri assoluti, fraudolentemente convocando e fraudolentemente eleggendo un’Assemblea Nazionale Costituente plenipotenziaria con l’ovvio obiettivo, non di scrivere una nuova Costituzione, ma di distruggere ogni residua forma di legalità costituzionale. Il ...

Nicolás Maduro ha detto di volersi ricandidare per un altro mandato da presidente del Venezuela : L’Assemblea costituente Venezuelana, l’organo voluto dal presidente Nicolás Maduro per riscrivere la Costituzione, ha deciso oggi di fissare nuove elezioni presidenziali in Venezuela entro la fine di aprile. Il voto non si preannuncia troppo combattuto: Maduro ha espresso la sua The post Nicolás Maduro ha detto di volersi ricandidare per un altro mandato da presidente del Venezuela appeared first on Il Post.

Venezuela : ucciso Oscar Perez - l’ex poliziotto che sfidò il Presidente Maduro : Venezuela: ucciso Oscar Perez, l’ex poliziotto che sfidò il Presidente Maduro È stato ucciso durante un’operazione della polizia a El Junquito, nella periferia ovest di Caracas. Su Instagram aveva caricato un video (poi rimosso) dei suoi ultimi momenti di vita. “Stiamo chiedendo la resa, ma ci vogliono uccidere”. Maduro l’aveva definito “il nemico numero 1”.Continua […] L'articolo Venezuela: ucciso Oscar ...

Venezuela - ucciso dal governo ex poliziotto oppositore di Maduro. Lui nell’ultimo video : “Ci impediscono di arrenderci” : Lo scorso giugno era stato tra i protagonisti delle proteste contro il regime di Nicolas Maduro: aveva rubato un elicottero della polizia e l’aveva pilotato sopra la Corte suprema e il ministero dell’Interno, lanciando granate. Un “attacco terrorista e golpista”, l’aveva definito il presidente Venezuelano. Lunedì l’ex poliziotto Oscar Perez è stato ucciso dalle forze di sicurezza Venezuelana nella zona di El Junquito, nel ...

Venezuela - ucciso dal governo ex poliziotto oppositore di Maduro. Lui in un video : “Ci impediscono di arrenderci” : Lo scorso giugno era stato tra i protagonisti delle proteste contro il regime di Nicolas Maduro: aveva rubato un elicottero della polizia e l’aveva pilotato sopra la Corte suprema e il ministero dell’Interno, lanciando granate. Un “attacco terrorista e golpista”, l’aveva definito il presidente Venezuelano. Lunedì l’ex poliziotto Oscar Perez è stato ucciso dalle forze di sicurezza Venezuelana nella zona di El Junquito, nel ...

Venezuela - ucciso il poliziotto eroe della lotta anti-Maduro : È stato ucciso in uno scontro armato con le forze di sicurezze Venezuelano Oscar Perez, l’ex poliziotto della scientifica (e attore) che lo scorso giugno sorvolò in elicottero il ministero dell’Interno e la Corte attaccando i due edifici a colpi di arma da fuoco e granate. Lo ha riferito la Cnn citando fonti Venezuelane secondo le quale Perez è sta...

Venezuela : Petro sta arrivando - Maduro trionfante : Una criptovaluta garantita dal petrolio contro tirannia del dollaro : In dirittura d'arrivo Petro, la criptovaluta garantita dal Petrolio voluta dal Venezuela di Nicolas Maduro.

Lorenzo Mendoza - il Donald Trump Venezuelano si prepara a sfidare Maduro? : ... cosiddetta indistruttibile, con il suo controllo dei prezzi...Già il presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela non ha più alcuna possibilità di intervenire nell'economia...'. Allora, il ...