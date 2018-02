Van Avermaet | Punto sulla Strade bianche

Omloop Het Nieuwsblad Elite 2018 : grande spettacolo nella prima classica del pavé - Greg Van Avermaet va a caccia del tris : Arriva finalmente un giorno tanto atteso sia dai corridori che dagli appassionati di ciclismo: domani prenderà il via la stagione delle classiche del pavé con la 73ma edizione della Omloop Het Nieuwsblad Elite. Corsa del calendario Worldtour che vedrà i migliori specialisti del circuito sfidarsi per conquistare la prima grande classica dell’anno. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio il percorso, i favoriti e le ambizioni degli italiani in ...

Ciclismo : Oman - primato a Van Avermaet : ... con il tempo di 4h36'04", precedendo di 3" il portoghese Alberto Rui Costa , Uae Emirates, e il kazako Alexey Lutsenko , Astana, , all'arrivo con lo stesso ritardo del campione del mondo di Firenze ...

Tour of Oman 2018 : Greg Van Avermaet vince la terza tappa : Dopo il secondo posto di ieri, Greg Van Avermaet è riuscito a vincere la terza tappa del Tour of Oman 2018, transitando per primo sull’arrivo di Wadi Dayqah Dam, posto dopo 179 chilometri di corsa. Per il belga della Bmc si tratta del primo successo stagionale dopo che aveva concluso la Volta a la Comunitat Valenciana senza soddisfazioni personali. Loic Chetout (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), Wouter Wippert ...