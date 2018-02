optimaitalia

: Valanga di sconti in GTA Online e auto Pfister Comet SR, le novità al 27 febbraio - OptiMagazine : Valanga di sconti in GTA Online e auto Pfister Comet SR, le novità al 27 febbraio - valangaluini : Domenica scorsa quarta lezione di sci. Per gli interessati, restano ancora gli appuntamenti dell'11 e 25 marzo. 2 l… - valangaluini : Domenica 25 ci sarà la quarta lezione di sci: affrettatevi, inizia la seconda metà del corso! 3 lezioni collettive… -

(Di martedì 27 febbraio 2018) Nuova settimana, nuovie contenuti aggiuntivi in GTA. Questa volta Rockstar Games ha aggiunto una nuovamobile, laSR, oltre ad una lunga serie di. Vediamo insieme leSR ORA DISPONIBILE IN GTATutti hanno dei bei ricordi dellaoriginale. Questo proiettile da gara ha un unico scopo: far sembrare ogni altrail classico ragazzino asmatico in palestra. LaSR si può acquistare da oggi presso Legendary Motorsport.GTA$ E RP BONUS (27- 5 MARZO)Se si ha fatto l'accesso a GTAtra il 16 e il 26bisogna prepararsi a ricevere l'incentivo di 250.000 GTA$ e il rimborso del 10% fino a un massimo di 1 milione di GTA$ per il Rimborso tasse 2018 di San Andreas. Arriveranno entrambi sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank prima del 6 marzo.Ci sono poi GTA$ ...