#Usa Corte Suprema ferma Trump sui dreamer. Respinta richiesta per porre fine a programma di protezione #Obama

io stesso i bump-stock, idellesemi automatiche" (usate nella strage di Las Vegas), "se il Congresso non lo farà". Lo annuncia il presidente Usa,. Incontrando i governatori degli Stati dopo la strage in Florida,ha nuovamente puntato il dito contro l'unica guardia armata presente nel liceo di Parkland, il vice sceriffo che non intervenne. Comportamento "disgustoso", ha sottolineato il presidente, "Credo davvero che io sarei corso dentro anche se non avessi avuto un'arma".(Di martedì 27 febbraio 2018)