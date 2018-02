Usa | giudice New York respinge causa contro divieto di marijuana

Trani - prof sospesa perché non Usa registro elettronico. Ma il giudice la riabilita : "Scuola senza pc" : Nel 2015 la dirigente del liceo di Barletta aveva sanzionato la docente che utilizzava ancora il registro cartaceo. Ma per il giudice la responsabilità era...

Un giudice Usa : "Veri i Modigliani di Genova" : Tre erano gli indagati: il presidente di Mondo Mostre Skira Massimo Vitta Zelman, il collezionista e mercante d'arte Joseph Guttmann, proprietario di alcune delle opere ritenute false e l'allora ...

M5S - giudice respinge ricorso esclUsa da parlamentarie : capo sceglie candidati ma manca democrazia : In base allo statuto, il capo politico del Movimento 5 Stelle può decidere in modo insindacabile delle candidature, anche se questa procedura è distante da 'canoni minimi di democrazia interna'. E' ...

Giudice Usa : incorporare un tweet può violare il diritto d’autore : Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore Continua a leggere L'articolo Giudice Usa: incorporare un tweet può violare il diritto d’autore sembra essere il primo su NewsGo.

Frase choc - giudice di Trento ora chiede scUsa : chiede scusa, con una lettera, il giudice di Trento Carlo Ancona che, lo scorso 19 settembre, nel corso di un'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Trento, aveva tolto la parola all'avvocato ...

Giustizia : giudice di Trento offese legale palermitano e ora chiede scUsa (2) : (AdnKronos) - "Le assicuro che considero quella frase - prosegue il giudice Carlo Ancona nella lettera di scuse- non solo infelice nella sua forma, ma anche ingiustificata nel contenuto che è venuta ad assumere, al di là di qualunque mia intenzione e del mio stesso pensiero, che non è mai stato anim

Giudice di Trento aveva offeso legale palermitano e ora chiede scUsa e paga borsa studio a studente : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – chiede scusa, con una lettera, il Giudice di Trento Carlo Ancona che, lo scorso 19 settembre, nel corso di un’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Trento, aveva tolto la parola all’avvocato palermitano Stefano Giordano che stava facendo il suo intervento, dicendogli: “Avvocato, taccia! Qui non siamo a Palermo, questo è un posto civile”. Non solo chiede scusa, come apprende ...

Suicida a 16 anni - il giudice accUsa i suoi docenti : i colleghi insorgono : Il drammatico processo in corso a Forlì ai genitori di Rosita Raffoni, una 16enne che nel 2014 si gettò dal tetto del suo liceo, vive una nuova polemica: tra il mondo della scuola e il giudice. Il presidente della Corte di assise ha infatti 'ripreso' gli insegnanti chiamati a testimoniare, accusandoli in sostanza di non aver fatto abbastanza per la liceale. I ...

Sistema SiracUsa - Lo Giudice e Raciti : 'gravissimo attacco alla vita istituzionale e democratica' : ...Amoddio di un'ispezione ministeriale volta a chiarire la situazione dell'istituzione giudiziaria Siracusana hanno concluso Lo Giudice e Raciti È questo il ruolo che dovrebbe assolvere la politica in ...

Liste Pd - il mea culpa di Orlando : “Esclusione Lo Giudice? Devo chiedere pubblicamente scUsa a nome del partito” : “Devo fare delle scuse pubbliche a nome del mio partito, il Pd, per la mancata candidatura di Sergio Lo Giudice“, dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando nel corso di un incontro al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli di Roma. “È come se il partito socialista non avesse candidato Loris Fortuna all’indomani della legge sul divorzio. “Il primo giorno di legislatura sarò in lutto senza Sergio”, ...

Maxi Lopez accUsa Wanda ma non si presenta in Tribunale. Il giudice : "Basta scuse" : Maxi Lopez e Wanda Nara hanno ormai divorziato da diverso tempo ma le controversie tra i due, per quanto riguarda i figli e non solo, sono sempre all'ordine del giorno. L'attaccante argentino dell'...

Usa - abusi sulle ginnaste : condanna fino a 175 anni per l'ex medico della nazionale. Il giudice : 'Lei merita di non uscire più dal carcere' : 'Lei non merita di uscire mai più da un carcere'. Con queste parole il giudice Rosemarie Aquilina ha condannato Larry Nassar, ex medico della nazionale di ginnastica degli Stati Uniti, ad una pena che ...