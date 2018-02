Usa | episodi antisemiti cresciuti del 57% nel 2017

Grey’s Anatomy in paUsa - svelata la trama dell’episodio 14×14 : l’amico di famiglia di Meredith è Scott Speedman? : La programmazione delle dirette dalle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud ha mandato Grey's Anatomy in pausa su ABC negli Stati Uniti, insieme alle altre serie del giovedì Scandal e How to get away with Murder: tutte e tre torneranno in onda da giovedì primo marzo con due crossover, quello di Grey's Anatomy col suo spin-off dedicato ai pompieri di Seattle Station 19 e quello di Scandal con How to get away with Murder di cui sono state rivelate ...

In Arrow 6 cade la maschera al vero villain? Confermati i rumors con l’ultimo episodio prima della paUsa : I rumors e i dubbi degli ultimi giorni hanno trovato conferma ieri sera con il nuovo episodio di Arrow 6. La serie torna in onda negli Usa dopo il debutto italiano su Premium Action dei giorni scorsi, e fa cadere la maschera al vero villain di questa stagione. La storica serie tv con Stephen Amell è ancora in grado di colpire i fan tenendoli incollati allo schermo e con l'episodio numero 13 dal titolo "The Devil's Greatest Trick" non ha fatto ...

Lucifer 3×14 - ultimo episodio prima della paUsa : Caino spinge Amenadiel contro il Diavolo? (promo 3×15) : Lucifer 3x14 ci ricorda perché continuiamo a guardare questa serie. I legami famigliari tornano al centro della trama quando l'omicidio di un ladro di diamanti indica il fratello di Ella come principale sospettato. Il medico si sente fin troppo coinvolto e pronto a dimostrare la sua innocenza. Il rapporto tra la Lopez e il fratello Jay è diametralmente opposto a quello che intercorre tra Lucifer e Amenadiel: mentre i primi sono vicini e ...

Super Bowl 2018 in diretta su Italia1 e Fox Sports. Justin Timberlake re dell’intervallo - in Usa episodio speciale per This is Us : Justin Timberlake È l’evento sportivo più atteso e seguito dell’anno Oltreoceano. E’ il Super Bowl, fase conclusiva del campionato professionistico di football americano (NFL), giunto alla sua 52esima edizione. Quest’anno, sullo sfondo dell’U.S. Bank Stadium di Minneapolis, nel Minnesota, le due squadre protagoniste dell’evento saranno i New England Patriots di Tom Brady, attuali campioni in carica, e i ...

Ultimo episodio di Bull 2 su Rai2 - dopo il 3 febbraio la serie va in paUsa : trama e programmazione : È arrivato il momento per la programmazione di Bull 2 su Rai2 di prendersi una pausa: dopo il decimo episodio della seconda stagione, in onda sabato 3 febbraio, la serie non andrà infatti in onda per qualche tempo. Proprio come negli Stati Uniti, infatti, anche Rai2 osserverà la pausa invernale che spezza in due la seconda stagione di Bull. Oltreoceano, l'episodio 2x10 "Spirito natalizio" ("Home for the Holidays" in lingua originale) è stato ...