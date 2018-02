Uomini e Donne Anticipazioni | Gemma Galgani chiude con Giorgio | svelato il motivo!

Uomini e Donne/ La lite con Tina e il gesto di Maria De Filippi : parla di Paolo Crivellin! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin parla di Maria De Filippi, della redazione del programma e di Tina Cipollari: ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne : ecco chi è la ex fidanzata di Lorenzo - il corteggiatore più ambito. Svelata la sua identità : prima che arrivassero Nilufar e Sara - ‘lei’ era riuscita a stregarlo : Uomini e Donne, la nuova puntata del trono classico parte da un video speciale. È Maria De Filippi a trasmettere in apertura il filmato riassuntivo della scelta di Paolo Crivellin che, dopo settimane di indecisione, è uscito dal programma con Angela. I due stanno ancora insieme e sono stati ospitati da Maria per parlare della loro storia d’amore. Tra loro, dicono, va alla grande e si capisce anche vedendoli, perché si mostrano ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 26/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso dei tronisti, appaiono sul ledwall le immagini di una coppia appena uscita da Uomini e Donne: si tratta di Paolo e Angela, che fanno il loro ingresso in studio accompagnati dagli applausi del pubblico. La corteggiatrice racconta che le cose procedono a gonfie vele e che mai si sarebbero immaginati di trovarsi così bene insieme! Scendono i corteggiatori usciti in ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 27 febbraio 2018 : Luigi fa piangere Sara! : A Uomini e Donne Trono Classico, Gianni Sperti fa notare che Nilufar è rimasta con due corteggiatori pieni di soldi, Nicolò e Stefano. Luigi confessa un episodio della sua vita a sara e lei si mette a piangere! Uomini e Donne Classico: Nicolò Ferrari si dichiara per Nilufar Addati La protagonista dell’inizio della seconda parte del Trono Classico di Uomini e Donne è ancora dedicato a Nilufar Addati. La tronista ...

“Vergognati!”. Paolo Crivellin - la lettera inviata a Maria fa infuriare i fan. L’ex tronista di Uomini e Donne - che meno di un mese fa ha scelto Angela come compagna di vita - torna in studio ed è caos. Critiche severe anche alla De Filippi : “Ancora ti fidi di lui?” : A meno di un mese dalla scelta, Paolo Crivellin torna sul “luogo del delitto”. L’ex tronista, che sembra felicissimo insieme ad Angela, ha infatti inviato un messaggio alla redazione di Uomini e Donne, indirizzato a Maria De Filippi. Parole che sono risuonate in studio e hanno lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Paolo infatti, a dispetto di quanto fatto trasparire in questi mesi, ha dimostrato di essere una ragazzo sensibile e ...

Uomini e Donne anticipazioni - nuovi tronisti Uomini : la richiesta dei fan : uomini e Donne, nuovi tronisti: il pubblico vuole Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni Durante il trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati, i fan hanno messo gli occhi su due corteggiatori in particolare. I nuovi protagonisti di uomini e Donne sono infatti Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni. Entrambi stanno dimostrando di essere realmente interessati […] L'articolo uomini e Donne anticipazioni, nuovi tronisti uomini: la richiesta ...

