Un' altra giornata di passione Treni in tilt a Napoli | ritardi fino a 2 ore a Roma

(Di martedì 27 febbraio 2018) Un'di, cancellazioni e forti disagi per iin Italia. Il gelo e la neve mettono ancora in ginocchio la rete ferroviaria: ail traffico è "fortemente rallentato", fa sapere Fs, e i collegamenti dell'alta velocità consono stati ridotti.Anche il traffico regionale in Campania è fortemente ridotto. Nel nodo di, ieri centro dei disagi, è confermata l'offerta di servizi ferroviari come da programmazione, con l'80% deialta velocità e il 50% deiregionali del Lazio.e cancellazioni anche questa mattina negli scali ferroviarini. Al momento tutti iAlta Velocità in arrivo e partenza dafermano a Tiburtina, dove si registranoche in alcuni casi superano le due ore. A causa del maltempo che ha colpito anchesono state cancellate le Frecce 9520, 9537, 9624, 9641 ...