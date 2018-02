Una Fiat Brava sfonda la vetrata di un negozio a Vibo Valentia

Snowboard - salti e curve spericolate in Una discesa mozzafiato : Comunque lo si consideri lo Snowboard ha portato una ventata di novità nel mondo classico degli sport invernali, aprendo spazi per nuove nazioni e momenti di intrattenimento per il pubblico giovanile.

“Mia madre ha partorito mio figlio”. Mamma e nonna insieme : Una famiglia sconvolta. Il motivo di tutto ciò lascia con il fiato sospeso - ma non è come sembra : “Una madre può tutto” : Mamma e nonna nello stesso tempo, anche se i geni del bambino sono quelli di suo figlio e della nuora. È successo negli Stati Uniti, nello Stato dell’Arkansas, dove una donna di 50 anni, Patty Resecker, ha portato avanti la gravidanza e fatto nascere lo scorso 30 dicembre con un parto cesareo il figlio di suo figlio: Kross Allen Jones. Questa storia ha fatto rapidamente il giro del pianeta e ha creato moltissime polemiche. Alla base di ...

SuperlUna mozzafiato : l’eclissi la tinge di rosso : Superluna mozzafiato: l’eclissi la tinge di rosso Tutto il mondo ha potuto assistere a questo spettacolo. Continua a leggere L'articolo Superluna mozzafiato: l’eclissi la tinge di rosso sembra essere il primo su NewsGo.

Lo spettacolo unico della "SuperlUna di sangue" in 10 foto mozzafiato : La Superluna dà spettacolo. L'eclissi totale è stata visibile dall'America alla Russia. A restare esclusa da questo spettacolo l'Italia e gran parte dell'Europa, l'Africa e l'America del Sud. Terza di di tre "Superlune", è stata battezzata "Superluna blu" o Luna "di sangue" e ha regalato uno scenario unico a tutti quelli che con il naso all'insù hanno atteso la comparsa del nostro satellite per ammirarne la bellezza. ...

Richiedenti asilo - “a Narni gonfiati i costi del personale comUnale inserito nel sistema di accoglienza Sprar” : I documenti ufficiali parlano di migliaia di ore all’anno tra assistenza sociale e psicologica, mediazione culturale, supporto amministrativo, per un valore di circa 130mila euro. Di queste attività di accoglienza ai migranti dichiarate e rendicontate a Roma dal Comune di Narni (provincia di Terni, in Umbria) tra il 2015 e il 2017, però, secondo le verifiche effettuate da ilfattoquotidiano.it una parte significativa non è mai stata fatta. ...

Fiat Qubo - Una settimana con il 1.4 8V Natural Power [Day 5] : Questa settimana ci occupiamo della Fiat Qubo, la multispazio presentata nel 2008 e in seguito aggiornata (l'ultimo refresh è del 2016), gemella della versione commerciale Fiorino. La Qubo che guideremo è la 1.4 8V 70 CV Natural Power, ossia la versione bifuel a metano, nel più completo allestimento Lounge (prezzo di listino, 19.290 euro). Nella dotazione di serie, qui, segnaliamo: radio Mp3 con monitor touch da 5, prese Usb e Aux, vivavoce ...

Fiat Qubo - Una settimana con il 1.4 8V Natural Power : Nella dotazione di serie, qui, segnaliamo: radio Mp3 con monitor touch da 5", prese Usb e Aux, vivavoce Bluetooth, audio streaming, comandi radio al volante, fendinebbia, appoggiabraccio anteriore, ...

Fiat Ritmo - compie 40 anni Una delle icone degli Anni 80 : Lo sport festeggia il primo mondiale dell'Argentina e piange Ronnie Peterson, mentre la CBS manda in onda il primo episodio di Dallas . È in questo contesto storico che nasce la Fiat Ritmo , un ...

Fiat Tipo SW - Una settimana con la 1.6 MJT 120 Dct [Day 5] : Dopo la Fiat 500X, anche la famiglia della Fiat Tipo beneficia della linea S-Design, per chi cerca qualcosa in più dal punto di vista estetico e funzionale. Infatti, sulla Tipo 1.6 MJT 120 Dct SW del nostro Diario di bordo sono diverse le novità: esclusiva tinta grigio Metropoli pastello, ampia calandra in nero lucido (incluse prese daria e calotte specchi), gruppi ottici bi-xeno optional, allesordio sul modello. Il nostro esemplare, poi, monta ...

Fiat Tipo SW - Una settimana con la 1.6 MJT 120 Dct [Day 4] : Dopo la Fiat 500X, anche la famiglia della Fiat Tipo beneficia della linea S-Design, per chi cerca qualcosa in più dal punto di vista estetico e funzionale. Infatti, sulla Tipo 1.6 MJT 120 Dct SW del nostro Diario di bordo sono diverse le novità: esclusiva tinta grigio Metropoli pastello, ampia calandra in nero lucido (incluse prese daria e calotte specchi), gruppi ottici bi-xeno optional, allesordio sul modello. Il nostro esemplare, poi, monta ...