Un solo mondo di Kingdom Hearts 3 vale quanto un gioco intero

Neve a Roma : non solo disagi - la magia della Città Eterna imbiancata fa il giro del mondo : Tanti disagi, certo. Ma la Città Eterna innevata è uno spettacolo tanto straordinario, quanto unico. Stanno facendo il giro del mondo, infatti, le immagini di Roma che stamattina si è svegliata sotto un manto di Neve. Il Colosseo, i Fori Imperiali, San Pietro, Villa Borghese: la bellezza di questi luoghi fermi nel tempo è esaltata dalla purezza dei fiocchi che cadendo si sono posati.Tutti i social network sono invasi ...

“Non ci credo - sono tristissimo”. Lutto nel mondo del cinema e per Hugh Grant. La famosissima attrice aveva solo 53 anni - aveva fatto impazzire tutti con i suoi personaggi : Sarebbe deceduta per cause naturali la nota e amatissima attrice britannica. Molto nota in Gran Bretagna, al cinema aveva interpretato Honey, la sorella di Grant nella commedia con Julia Roberts. Al cinema aveva interpretato Honey, la divertentissima sorella di Hugh Grant in “Notting Hill”. È morta a 53 anni, probabilmente per “cause naturali”, Emma Chambers, attrice britannica. In tv, in Gran Bretagna, era nota ...

Chelsea - Conte : 'Messi è il migliore al mondo - ma il Barça non è solo lui. Dobbiamo giocare con entusiasmo' : Messi il migliore al mondo, ma occhio gli altri Lionel Messi - giudicato dallo stesso Conte il miglior giocatore al mondo -, come spauracchio numero uno, ma sono tanti i giocatori in maglia blaugrana ...

A Tokyo il primo museo digitale dove il mondo è solo meraviglia : Tokyo è indubbiamente una delle città più all’avanguardia del mondo. E non c’è, quindi, più di tanto da stupirsi se è stata designata come sede per il nuovo Mori Building Digital Art Museum, il primo museo totalmente dedicato all’arte digitale: uno spazio in cui le istallazioni luminose, oltre a occupare come di consueto le pareti, si impadroniscono anche dei pavimenti e dei soffitti, regalando ai visitatori un’esperienza a 360 gradi nell’arte. ...

“L’ha stuprata e uccisa - aveva solo 6 anni”. La decisione del tribunale per il mostro. Sentenza storica per quello che è considerato uno degli atti più indegni della storia del paese. Cosa succederà (sotto gli occhi di tutto il mondo) : La pedofilia è una piaga della nostra società, e in tutto il mondo si stanno adottando più misure possibile per arginare questa tragedia. In molti stati, come sappiamo, la pena di morte non esiste più, e fortunatamente verrebbe da dire… Certo è che quando si leggere di una creatura di sei anni stuprata e uccisa, ognuno di noi pensa che forse la pena di morte sia l’unica soluzione da adottare contro il mostro. Ecco, questo è ...

Cena solo con le ceneri della moglie scomparsa a San Valentino - lo scatto fa il giro del mondo : solo al ristorante in lacrime. Così è stato immortalato un uomo , la sera di San Valentino , mentre Cena tenendo di fronte a sé l'urna con le ceneri della moglie scomparsa. L'uomo, pur stando solo al ...

Cena solo con le ceneri della moglie scomparsa a San Valentino - lo scatto fa il giro del mondo : solo al ristorante in lacrime. Così è stato immortalato un uomo , la sera di San Valentino , mentre Cena tenendo di fronte a sé l'urna con le ceneri della moglie scomparsa. L'uomo, pur stando solo al ...

“Era lì - con nessuno accanto. Ma non era solo”. La foto che ha commosso il mondo. Un uomo seduto al tavolo - di fronte a un piatto vuoto - visibilmente emozionato. Uno scatto potentissimo che nasconde una storia ancora più forte : Una foto toccante, drammatica, che ha fatto piangere lacrime sincere agli utenti di tutto il mondo quando se la sono improvvisamente trovata di fronte. Scattata in un giorno, quello di San Valentino, che dovrebbe essere un momento dolce da trascorrere in compagnia della persona amata, alla quale dedicare attenzioni e premure come e più che nel resto dell’anno. L’immagine arriva dal Texas, negli Stati Uniti, ed è stata scattata ...

Diventa l'uomo più ricco del mondo. Ma solo per 5 giorni : La cifra da capogiro, talmente alta da rendere Mahieux l'uomo più ricco del mondo visto che ha superato di gran lunga Jeff Bezos e i suoi "miseri" 100 miliardi di dollari, in realtà arrivava da un ...

“Pensavo solo al sesso - non riuscivo a smettere”. Il coraggio di questa ragazza - schiava del suo lato oscuro per anni - incapace di reagire. Una vita rovinata. Fino a quando - quasi per caso - non trova finalmente la forza per rialzarsi. E raccontare al mondo la sua (toccante) vicenda : Una dipendenza, quella dal sesso, che aveva sviluppato già giovanissima, quando a soli 12 anni aveva avuto quel primo incontro con il mondo dell’eros guardando per caso un film a luci rosse. Da lì in poi la sua vita era cambiata per sempre, spingendola in un vortice senza più freni inibitori fatto di incontri continui, festini organizzati anche tre o quattro volte a settimana soltanto con il fine di incontrare più uomini possibili e ...

Si clona da solo e invade il mondo : è il gambero marmorizzato : Si clona da solo e invade il mondo: è il gambero marmorizzato Uno studio scientifico prova che l’intera specie discende da un’unica femmina mutata: non esistono maschi Continua a leggere L'articolo Si clona da solo e invade il mondo: è il gambero marmorizzato sembra essere il primo su NewsGo.

Si clona da solo e invade il mondo : è il gambero marmorizzato : Un gambero in grado di clonare se stesso e diffondersi in milioni di esemplari in tutto il mondo. È il gambero marmorizzato, una specie mutante recentissima, che potrebbe risalire a non più di 30 anni fa. Uno studio genetico pubblicato su Nature mostra ora che l'intera popolazione di questi ...

È morto l'uccello più solo del mondo - innamorato di una compagna di cemento : Se siete amanti degli animali questa storia non potrà lasciarvi indifferenti. E neppure se siete dei romantici e credete che l'amore non con... Continua a leggere su radio 105

È morto l'uccello più solo del mondo - innamorato di una compagna di cemento : Sull'isola di Mana è morto Nigel, esemplare di sula australiana, innamorato di un uccello di cemento