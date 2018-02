Ultima chiamata per salvare il pesce azzurro

Calcio a 5 - Serie A : Pesaro vuole ritrovarsi. Milano all'Ultima chiamata per la salvezza : ... l'Italiservice Pesaro torna tra le mura di casa al PalaFiera per ospitare Milano nella 20° giornata della Divisione Calcio a 5 , diretta stasera dalle 20:45 su Repubblica Tv Sport, . Una partita ...

Vaccini - Ultima chiamata per 1600 famiglie : TRENTO . Iniziano oggi i colloqui per i 1600 genitori di bambini tra 0 e 6 anni che, in Trentino, hanno deciso di non vaccinare i propri figli. Si andrà avanti fino alla fine maggio. Se questi ...

TG olimpico - edizione serale 16 febbraio : le speranze di domani. Il superG femminile nello sci alpino - Ultima chiamata per le donne del biathlon nell’individuale : TG olimpico, edizione DELLE ORE 19.00 DEL 16 febbraio Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Romeo Deganello

Inter - Perisic e Candreva all'Ultima chiamata : o la svolta o sarà panchina : ...O LA panchina - Secondo la Gazzetta dello Sport per entrambi quella contro il Bologna rappresenta l'ultima chiamata. Se non arriverà un cambio di rotta e di marcia Spalletti prenderà in ...

FINANZA E POLITICA/ Usa e Germania - Ultima chiamata all'Italia : La situazione sui mercati non è florida e ci possono essere delle conseguenze negative per l'Italia se non riuscirà a prendere le opportune contromosse. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:01:00 GMT)RIPRESA E POLITICA/ Il doppio schiaffo Usa a Italia e Ue, di U. BertoneCROLLO NASCITE/ Campiglio: è in gioco la sopravvivenza dell'Italia

Iscrizioni a scuola - Ultima chiamata : ultima chiamata per le Iscrizioni al nuovo anno scolastico. Tutte le famiglie infatti, entro le 20 di oggi , dovranno iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I ...

Amici 17 - ottava puntata di sabato 27 gennaio 2018 in diretta : Ultima chiamata per Vittorio : Vittorio - Amici 17 La corsa al Serale 2018 di Amici 17 continua con un nuovo speciale del sabato pomeriggio. E qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 17: le anticipazioni dell’ottavo speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce l’ottavo speciale di Amici 17. Al centro ...

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : i convocati dell’Italia. Ultima chiamata per Giuliano Razzoli : Non si ferma il massimo circuito dello sci alpino: la Coppa del Mondo. Domani altro Slalom storico, dopo quello di Kitzbuhel: in serata si va in scena sulla pista di Schladming prima manche ore 17.45, seconda manche ore 20.45). “E’ una delle gare più belle per uno Slalomista, effettivamente stiamo facendo fatica, soprattutto con i nostri big, però rimaniamo motivati e continuiamo a lavorare in tutte le direzioni tecniche e dal punto ...

Ultima chiamata di Coppa - poi riprenderà il campionato : La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale www.therugbychannel.it Calvisano (Bs) - Ultima chiamata per Patarò Rugby Calvisano che sabato 20 gennaio ore 15 al PATAStadium (arbitro I&...

Nuovo Isee e agevolazioni - Ultima chiamata : Oggi scadono gli Isee . L' Indicatore della Situazione Economica Equivalente - strumento con cui viene valutata e confrontata la situazione economica delle famiglie - da oggi deve essere aggiornato. "...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega 2018 in DIRETTA : Ultima chiamata per Milano - serve l’impresa al Pireo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-Olimpia Milano, prima giornata di ritorno dell’Eurolega 2018. serve un’impresa alla squadra di Simone Pianigiani. L’Olimpia è reduce da sei sconfitte nelle ultime sette partite, per un mese di dicembre che ha visto i biancorossi sprofondare sempre più giù, fino ad occupare il fondo della classifica. L’obiettivo playoff è sempre più lontano: l’ottavo posto è ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano è vicina all’Ultima chiamata. Serve l’impresa contro l’Olympiacos : Il 2018 segna l’inizio del girone di ritorno in Eurolega. Siamo nel pieno della regular season ed impazza la corsa alle prime otto posizioni, quelle che daranno accesso ai playoff. Quelle in cui spera di trovarsi ad aprile l’Olimpia Milano. Era questo l’obiettivo della società meneghina all’inizio della stagione e lo è ancora, almeno fino a quando la matematica non condannerà la squadra di Simone Pianigiani. La realtà, ...

Coppa Italia - il Torino fa visita alla Roma : è l'Ultima chiamata per Niang? : Vuol farsi un bel regalo di compleanno, M'Baye Niang: l'ex rossonero ha compiuto 23 anni e oggi, all'Olimpico contro la Roma, ritroverà un posto da titolare. Il suo rilancio, infatti, passa dalla ...

Ius soli e classi-ghetto - Ultima chiamata : Chiedo con convinzione a tutti coloro che possono di partecipare, per mostrare che c'è chi non vuole arrendersi a una politica ripiegata su se stessa, che non ha il coraggio di compiere con ...