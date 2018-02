Ufficiale | Juventus-Atalanta | il recupero il 14 marzo alle 18

Infortunio Bernardeschi/ Juventus - problemi ai legamenti del ginocchio : la diagnosi Ufficiale : Infortunio Bernardeschi, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Infortunio Higuain e Bernardeschi : il comunicato Ufficiale della Juventus : Infortunio Higuain e Bernardeschi – “Durante il Derby contro il Toro di oggi, Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”. Questo il comunicato della Juventus in merito alle condizioni dei due calciatori ...

Netflix : 7 giorni al documentario sulla Juventus. Ecco il trailer Ufficiale : Si inizia con i primi tre episodi, per poi proseguire in estate, in cui il colosso dello streaming ci mostrerà le fatiche settimanali e in partita, ma anche qualcosa della vita privata dei campioni ...

JUVENTUS SENZA MATUIDI / Comunicato Ufficiale della Juventus : non è da escludere l'ipotesi Asamoah : Juventus SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Juventus senza Matuidi / Comunicato Ufficiale della Juventus : lesione di grado lieve-medio dei flessori : Juventus senza Matuidi: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 20:29:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Ufficiale : ceduti Lirola - Mattiello e Orsolini : TORINO - La Juventus dice addio a Pol Lirola e Federico Mattiello . I due calciatori - riporta il sito ufficiale del club bianconero - sono stati ceduti rispettivamente al Sassuolo e all'Atalanta. ...

Calciomercato Juventus - Ufficiale Leandro Fernandes : TORINO - Il colpo a sorpresa della Juventus è Leandro Fernandes , giovane trequartista olandese , è nato nel 1999, che arriva a Torino dal Psv Eindhoven. Il calciatore ha svolto le visite mediche al ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres Ufficiale alla Lazio - Draxler interessa al Liverpool : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres Ufficiale alla Lazio - Sassuolo attivissimo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Cáceres Ufficiale alla Lazio - Paletta in uscita dal Milan : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Juventus - il bollettino Ufficiale : per Dybala lesione media. Rischia 40 giorni di stop : TORINO - Il bollettino ufficiale non è né bello né brutto, perché di fatto conferma che il problema muscolare di Paulo Dybala non è cosa da poco, ma resta di lieve-media entità. Insomma, più o meno ...

Calciomercato Juventus - Pjaca in prestito allo Schalke : è Ufficiale : TORINO - È ufficiale: Marko Pjaca va in prestito allo Schalke . La Juventus ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo temporaneo dell'attaccante croato al club tedesco fino al 30 giugno 2018 ...

Juventus - arrivederci Pjaca : Ufficiale il prestito allo Schalke : È ufficiale il passaggio in prestito fino al prossimo 30 giugno di Marko Pjaca dalla Juventus allo Schalke 04. Il 22enne croato ha infatti superato le visite mediche con il club di Gelsenkirchen. A ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Ufficiale : Pjaca in prestito allo Schalke 04 (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: la JUVENTUS ha definito il trasferimento in prestito di Marko Pjaca, che chiuderà la stagione in Germania con lo Schalke 04(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:33:00 GMT)