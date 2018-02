Two Point Hospital riceve il suo primo video gameplay con il commento degli sviluppatori

Diamo un primo sguardo al gameplay di Two Point Hospital : Two Point Games e SEGA hanno annunciato Two Point Hospital al culmine di una campagna virale durata alcune settimane, e oggi possiamo finalmente dare uno sguardo per la prima volta al gameplay del gioco, nel quale dovremo gestire in tutto e per tutto la vita ospedaliera del centro Two Point.È infatti andata in onda una diretta sul canale YouTube di PC Gamer che ha visto la partecipazione degli sviluppatori, che hanno presentato i rudimenti del ...

Two Point Hospital : i fan avrebbero preferito l'annuncio di Dreamcast 2 : l'annuncio di Two Point Hospital, seguito spirituale di Theme Hospital della storica Bullfrog, è arrivato a conclusione di una lunga campagna di teaser diffusi da SEGA, che ha fatto letteralmente impazzire i fan che si sono lanciati in ogni tipo di speculazione. Vi avevamo già raccontato del teaser pubblicato sul profilo Twitter del colosso nipponico, e di come questo potesse riguardare una console retro di qualche tipo. In molti hanno sperato ...

Two Point Hospital : gli sviluppatori spiegano la loro visione dietro al progetto nel nuovo trailer : La scorsa settimana, Two Point Studios e SEGA hanno mostrato i frutti della loro collaborazione che è stata stabilita oltre un anno fa: Two Point Hospital. Il titolo è definibile come il successore spirituale di Theme Hospital, dato che risultano attualmente al lavoro sul gioco alcuni degli stessi sviluppatori dell'originale. Ora, come segnala Dualshockers, è stato rilasciato un nuovo trailer per Two Point Hospital in cui gli sviluppatori ...

Annunciato Two Point Hospital - seguito spirituale di Theme Hospital : Il così tanto discusso annuncio che SEGA conservava per la giornata di oggi si è dimostrato essere Two Point Hospital, una nuova IP che è il seguito spirituale di Theme Hospital, il celebre titolo sviluppato da Bullfrog del 1997.Come riporta Eurogamer.net, il team dietro allo sviluppo del gioco è il nuovo Two Point Studios, fondato dai due ex membri di Bullfrog Mark Webley e Gary Carr. SEGA si occuperà della pubblicazione.Il gioco è stato ...