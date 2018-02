Tridico | Pesce | Conte Ecco chi sono gli altri 3 ministri di Di Maio | che replica al

huffingtonpost

(Di martedì 27 febbraio 2018) Luigi Dili lancia in tv portandoli con sé nel salotto di Giovanni Floris a Di Martedì. Accanto al candidato premier, nel giorno in cui la lista deiè stata inviata al Quirinale, ciquattro potenziali membri del governo da lui scelti se M5s avrà l'incarico di formare il nuovo esecutivo. Il primo è Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria, nemico del Pil, designato come ministro dello Sviluppo economico, già conosciuto perché con Diè stato anche a Londra a incontrare gli imprenditori. Ma la squadra di Disi arricchisce di un altro economista che andrà al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Si tratta di Pasquale, 43 anni, docente all'università di Roma tre e che da tempo collabora con il Movimento.Tra i saggi di ...