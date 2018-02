Triathlon | World Series Abu Dhabi 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 27 febbraio 2018) Riparte la stagione delle: dopo il primo assaggio con la tappa inaugurale diCup, è ora tempo del circuito maggiore: si inizia venerdì 2 marzo da Abu, negli Emirati Arabi Uniti. Le due gare previste, élite maschile e femminile, si disputeranno su distanza sprint. Sia gli uomini che le donne percorreranno 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa. Al momento non è prevista copertura televisiva, né il sito ufficiale offre la diretta streaming dell'evento. Di seguito ilcon gliitaliani della prima tappa delle: Venerdì 2 marzo 10.36-11.36 Elite uomini distanza sprint 12.36-13.36 Elite donne distanza sprint