Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Riparte la stagione delle World Triathlon Series: dopo il primo assaggio con la tappa inaugurale di World Cup, è ora tempo del circuito maggiore: si inizia venerdì 2 marzo da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le due gare previste, élite maschile e femminile, si disputeranno su distanza sprint. Sia gli uomini che le donne percorreranno 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa. Al momento non è prevista copertura televisiva, né il sito ...

Triathlon - World Series 2018 : il calendario completo. Tutte le date e il programma completo : Il calendario della stagione 2018 del Triathlon si preannuncia particolarmente ricco: sono otto gli appuntamenti previsti con le World Series, comprese le finali che si terranno in Australia a metà settembre, in contemporanea con i Campionati del Mondo di paraTriathlon, e ben 18 con la World Cup. Per quanto riguarda il paraTriathlon, invece, saranno tre le tappe delle World Series e sei le prove di World Cup. Si parte venerdì da Abu Dhabi, poi a ...

Triathlon - World Cup 2018 : a Città del Capo dominio sudafricano tra gli uomini e britannico tra le donne : Scattata la World Cup di Triathlon con la tappa di Città del Capo: in Sudafrica doppietta britannica tra le donne, con Vicky Holland prima davanti alla connazionale Non Stanford, seconda, ma staccata di 34″. Sul podio sale anche l’ungherese Zsanett Bragmayer, terza a 49″. La gara maschile invece ha visto la doppietta dei triatleti di casa, con Richard Murray che è andato a precedere per 34″ il connazionale Henri Schoeman. ...