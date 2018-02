Trasporti nel caos per la neve | Delrio | ' Mai più fatti simili'

Fitta nevicata su Napoli - scuole chiuse e Trasporti nel caos : Napoli, 27 feb. , askanews, Fitta nevicata su Napoli e sull'intera provincia. Dall'alba sulla città partenopea è scesa una gran quantità di neve e si sono registrate temperature anche sotto lo zero. ...

Italia gelata : la neve piega Roma - timore per calo temperature. Scuole chiuse e Trasporti nel caos : Le attuali condizioni meteo continueranno fino a mercoledì prossimo: forse nuova nevicata sulla Capitale e rischio Scuole chiuse per 9 giorni, compresa la pausa elettorale. La sindaca Raggi anticipa il ritorno dal summit di Città del Messico

Maltempo e neve dalla Campania alla Sicilia : Trasporti nel caos : Il bollettino da Maltempo e neve è in evoluzione su tutta Italia. Gelo su tutta Italia, ma nessuna particolare criticità ad eccezione della situazione di Roma. È quanto emerso nel corso del Comitato ...

CEVA/ Studenti del Baruffi presentano lo studio sui Trasporti nelle aree montane : SERGIO RIZZO - Gli alunni delle scuole superiori dell'Istituto "G. Baruffi" di CEVA , Cn, , hanno presentato nella mattinata dello scorso venerdì 23 febbraio presso la sede dell'Unione Montana Valli ...

Trasporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – Prosegue il rinnovamento della flotta cargo del gruppo Onorato con l’obiettivo di poter offrire ai clienti la flotta più nuova e all’avanguardia di tutto il Mediterraneo. Nel 2018 sono in arrivo due navi di costruzione tedesca, già in fase di realizzazione nel cantiere di Flensburg, acquisite dalla famiglia Onorato, che saranno le ro-ro più grandi del Mediterraneo visto che saranno capaci di contenere ...

Trasporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo (2) : (AdnKronos) – Il programma industriale messo in atto che ha come obiettivo finale la totale sostituzione delle navi ‘classe espresso”, con altrettante unità composte tutte da nuove costruzioni, funzionali, di ultima generazione. navi moderne, in grado di assicurare il miglior servizio possibile agli autotrasportatori, con una velocità tale da poter migliorare e garantire la massima puntualità nelle consegne, questione di ...

Trasporti : Onorato - nel 2018 due nuove navi cargo (3) : (AdnKronos) – Appena pochi giorni fa è stata presentata a Catania la ro-ro Giuseppe Lucchesi, lunga 193 metri e larga 26, di oltre 3.600 metri lineari, con una capacità di trasporto di 249 rimorchi, che avrà una programmazione calibrata sulle esigenze degli autotrasportatori sulla linea Genova-Livorno-Catania, inaugurata poco più di un anno fa e che col tempo sta riscuotendo sempre più successo tra gli autotrasportatori. La decisione di ...

Trasporti. Civita : nel Lazio abbiamo fatto una rivoluzione : (DIRE) Roma, 31 gen. – “L’83% della flotta dei treni regionali del Lazio e’ stata rinnovata e puntiamo a rinnovarla totalmente, comprando treni utili per... L'articolo Trasporti. Civita: nel Lazio abbiamo fatto una rivoluzione su Roma Daily News.

Nord Europa nella morsa del maltempo : otto morti e disagi nei Trasporti - treni e aerei ko | Foto : Sette le vittime, aerei a terra e traffico ferroviario paralizzato. È questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito Olanda, Belgio e Germania. Forti raffiche di vento hanno determinato lo bloccato l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Diversi voli annullati anche in Germania

Maltempo - bufera nel Nord Europa : 8 morti e Trasporti in tilt : di otto morti il bilancio dell' uragano Friederike che sta spazzando l'Europa centrale, tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Quattro persone sono morte schiacciate dagli alberi caduti a causa ...

Nord Europa nella morsa del maltempo : sette morti e disagi nei Trasporti - treni e aerei ko | Foto : sette le vittime, aerei a terra e traffico ferroviario paralizzato. È questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito Olanda, Belgio e Germania. Forti raffiche di vento hanno determinato lo bloccato l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Diversi voli annullati anche in Germania

Nord Europa nella morsa del maltempo : 6 morti e disagi nei Trasporti | Foto : Sei le vittime, aerei a terra e traffico ferroviario paralizzato. È questo il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito Olanda, Belgio e Germania. Forti raffiche di vento hanno determinato lo bloccato l'aeroporto di Amsterdam-Schiphol. Diversi voli annullati anche in Germania

Maltempo - bufera nel Nord Europa : 6 morti e Trasporti in tilt : È di sei morti il bilancio dell'uragano Friederike che sta spazzando l’Europa centrale, tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Quattro persone sono morte schiacciate dagli alberi caduti a causa del forte vento. In Germania invece le due vittime sono un camionista 68enne, morto in un incidente stradale causato dalla tempesta, e un vigile del fuoco.I trasportiIl Maltempo ha portato alla sospensione del traffico ferroviario e ...

Nord Europa nella morsa del maltempo : vittime e disagi ai Trasporti | Foto : Nord Europa nella morsa del maltempo: vittime e disagi ai trasporti | Foto Tre le vittime in Olanda, si tratta di tre uomini colpiti da rami o da alberi sradicati dal vento.Una vittima in Belgio e una anche in Germania. In Germania tutti i treni fermi a causa dell’uragano Friederike Continua a leggere L'articolo Nord Europa nella morsa del maltempo: vittime e disagi ai trasporti | Foto sembra essere il primo su NewsGo.